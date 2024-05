Libye: « Il est temps que le peuple libyen ait accès à la paix et à la stabilité auxquelles il aspire »

interview

Le chef sortant de la Mission d'appui des Nations Unies en Libye (MANUL) exhorte les dirigeants libyens à sortir de l'impasse et à remettre le pays sur la voie de la paix et de la stabilité, dans une interview exclusive accordée à ONU Info.

Le pays riche en pétrole est confronté à de multiples défis depuis le renversement du chef d'Etat Mouammar Kadhafi en 2011. Le report des élections nationales, initialement prévues pour décembre 2021, a encore aggravé la crise.

En novembre dernier, le Représentant spécial de l'ONU pour la Libye, Abdoulaye Bathily, a invité les dirigeants des cinq institutions clés de la Libye - le gouvernement d'unité nationale, la Chambre des représentants, le Haut Conseil d'État, l'Armée nationale libyenne et le Conseil de la présidence - à des pourparlers afin de sortir de l'impasse.

« Je leur demande à nouveau d'avoir le sens de l'Histoire... et de penser à l'avenir de leur pays », a-t-il déclaré à ONU Info.

M. Bathily a également évoqué la situation désastreuse de la population libyenne et le regain d'intérêt géopolitique pour le pays de la part de certaines puissances régionales et internationales, suscité par des crises telles que le conflit en Ukraine et celui au Soudan voisin, ainsi que l'instabilité au Sahel.

Cet entretien a été édité et condensé pour plus de clarté et de longueur.

La Libye a connu différents régimes de transition depuis 2011, et tous ont décidé, à un moment ou à un autre, de créer les conditions nécessaires à la tenue d'élections afin d'instaurer la paix et la stabilité dans le pays. Cependant, ce que nous avons vu au cours de la dernière décennie, c'est qu'il ne s'agissait que de bonnes intentions qui ont été proclamées, mais qui n'ont pas été mises en oeuvre.

La Libye n'est pas un pays pauvre. Il y a suffisamment de ressources pour que chaque Libyen puisse vivre dans la prospérité

En outre, nous avons constaté que tous les dirigeants de transition en Libye ont poursuivi leur rivalité et qu'ils n'étaient pas intéressés par la tenue d'élections. Ils n'étaient pas intéressés par la stabilisation du pays et ont alimenté les tensions dans le pays, et même les rivalités entre leurs partisans - les groupes armés - qui les soutiennent respectivement. Nous avons également constaté qu'ils sont très satisfaits de la situation actuelle, qui leur permet de partager les fruits du gouvernement entre eux.

La Libye n'est pas un pays pauvre. Malgré cette crise, la Libye produit encore 1,3 milliard de barils de pétrole par jour. Il y a suffisamment de ressources pour que chaque Libyen puisse vivre dans la prospérité. Cependant, nous avons constaté que le Libyen ordinaire s'est appauvri au cours des dix dernières années.

Vous avez prévenu que la nouvelle ruée d'acteurs internes et externes en Libye rendait une solution insaisissable. Pourquoi cette ruée a-t-elle repris récemment ?

À un moment donné du conflit, il y a eu un certain consensus parmi les acteurs internationaux et régionaux sur le fait qu'ils devaient aider les Libyens à trouver un accord pour un consensus, pour un règlement politique, qui rassemblerait tous les dirigeants libyens, unirait le pays et, bien sûr, ramènerait la paix et la stabilité.

Cependant, ce que j'ai constaté ces derniers mois, c'est qu'en raison de l'impact de la crise ukrainienne sur la Libye - à la fois en termes de richesse, de pétrole et de gaz, mais aussi de la position militaire et géopolitique de la Libye en Méditerranée centrale - cette position géographique de la Libye a ravivé une sorte d'intérêt géopolitique de la part d'un certain nombre de puissances régionales et internationales.

La crise ukrainienne a donné une nouvelle dimension à la crise libyenne en raison de ses conséquences économiques et géopolitiques. Dans le même temps, la guerre au Soudan a également eu un impact ces derniers mois sur la situation sécuritaire et économique.

Au-delà de la frontière sud immédiate de la Libye, il y a la crise du Sahel, qui s'est également aggravée ces derniers mois au Mali, au Burkina Faso et, bien sûr, la situation des réfugiés au Tchad. Tout cela a eu un impact considérable sur la situation intérieure de la Libye.

Dans une déclaration faite ce mois-ci, les membres du Conseil de sécurité des Nations Unies ont réaffirmé leur engagement en faveur d'un processus politique inclusif, dirigé et contrôlé par les Libyens et facilité par les Nations Unies. Qu'en pensez-vous ?

Je salue cette déclaration et j'espère que ce que nous appelons un processus dirigé et contrôlé par les Libyens sera mis en oeuvre par des acteurs libyens de bonne foi. C'est un problème que nous avons toujours eu en Libye parce que tant que les dirigeants qui n'ont pas voulu s'engager dans un processus de négociation inclusif pour un règlement pacifique peuvent continuer à monopoliser le processus politique, je crains que nous ne puissions pas avoir de solution en Libye.

Quels sont les derniers efforts de la MANUL pour inverser la défiance intentionnelle à s'engager sérieusement et la ténacité à retarder les élections en Libye ?

Le Haut Conseil d'État, le Conseil présidentiel, le gouvernement d'union nationale et l'Armée nationale libyenne sont aujourd'hui les structures qui peuvent faire la paix ou la guerre en Libye, et qui sont au coeur des problèmes du pays. C'est pourquoi, pour nous, il s'agissait d'un mécanisme inclusif qui pouvait apporter un règlement pacifique, s'ils étaient disposés à le faire.

Malheureusement, certains d'entre eux ont posé des conditions ou des préalables. De plus, ils ont malheureusement été soutenus par certains acteurs extérieurs qui ont pris des initiatives parallèles tendant à neutraliser nos initiatives. Tant que ces mêmes acteurs seront soutenus d'une manière ou d'une autre par des acteurs extérieurs, nous ne pourrons pas avoir de solution.

C'est pourquoi j'ai dit au Conseil qu'il est important que tous les acteurs internationaux et tous les acteurs régionaux non seulement parlent le même langage, mais aussi agissent en conséquence pour soutenir un processus pacifique et inclusif en Libye.

Alors que l'impasse politique persiste en Libye, la situation économique devient très tendue. Quelles sont vos dernières observations à cet égard ?

La détérioration de la situation économique est évidente pour tout le monde. La livre libyenne est en chute libre par rapport au dollar. Le pouvoir d'achat des citoyens est de plus en plus faible, et les citoyens se plaignent beaucoup de cette situation. Malgré les énormes richesses du pays, la majorité de la population n'en profite pas.

Aujourd'hui, la Libye a régressé. Il y a plus de pauvreté et d'insécurité et moins de démocratie et de sécurité pour la majeure partie de la population. C'est malheureusement la réalité de la Libye aujourd'hui.

Vous avez également exprimé votre inquiétude quant à la présence d'acteurs armés et d'armes lourdes dans la capitale, Tripoli. Pouvez-vous nous en dire plus sur la situation sécuritaire dans cette ville et en Libye en général ?

Nous savons tous que la Libye d'aujourd'hui est presque un supermarché ouvert d'armes ; la Libye devient de plus en plus une sorte d'État mafieux

Nous savons tous que la Libye est aujourd'hui presque un supermarché ouvert d'armes, qui sont utilisées pour la compétition politique interne entre les groupes armés, mais aussi pour les marchés d'armes, la course aux armements et le commerce d'armes avec leurs voisins et au-delà.

La situation sécuritaire est de plus en plus préoccupante pour les citoyens, car tous ces groupes se disputent le pouvoir et l'accès aux richesses du pays, et leurs rivalités exacerbent donc les tensions dans toute la Libye, et en particulier dans l'ouest du pays.

Un autre problème qui touche la Libye est la situation désastreuse des migrants et des réfugiés. Pouvez-vous nous en dire plus à ce sujet ?

La migration est l'une des questions brûlantes en Libye aujourd'hui. Comme nous le savons, il y a beaucoup de trafic d'êtres humains. Malheureusement, en raison de la situation sécuritaire, il n'y a aucun espoir de voir cette situation s'améliorer à moyen terme ou même à long terme.

La Libye devient de plus en plus une sorte d'État mafieux, dominé par un certain nombre de groupes impliqués dans le trafic d'essence, de migrants, de métaux comme l'or et de drogues. Tous ces trafics sont liés et menés par les mêmes groupes d'individus qui sont clairement identifiés dans différentes régions de la Libye, dans les pays voisins et de part et d'autre de la Méditerranée.

Vous vous apprêtez à quitter vos fonctions. Quel est votre dernier message aux principaux acteurs libyens qui, comme vous l'avez déjà dit, n'ont pas changé leurs conditions préalables pour participer aux pourparlers auxquels vous les avez invités l'année dernière ?Abdoulaye Bathily : Je leur demande à nouveau d'avoir le sens de l'histoire et de penser à l'avenir de leur pays. Ils doivent prendre leurs responsabilités morales devant leur pays. Je lance également un appel à leurs mentors, à ceux qui les soutiennent en continuant à maintenir cette impasse qui est préjudiciable aux intérêts du peuple libyen et de la région, non seulement de l'Afrique du Nord, mais aussi du Sahel.

Il est temps que le peuple libyen, qui aspire à la paix et à la stabilité, ait accès à cette paix et à cette stabilité auxquelles il aspire.