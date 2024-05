Cote d'Ivoire: Promotion des investissements- Le Premier Ministre Robert Beugré Mambé à Kigali pour l'Africa CEO Forum 2024

Le Premier Ministre, Ministre des Sports et du Cadre de Vie, Robert Beugré Mambé, est arrivé en début d'après-midi le mercredi 15 mai 2024 à Kigali, au Rwanda, où il représente le Président de la République Alassane Ouattara à l'édition 2024 de l'Africa CEO Forum. Rapporte les services de la Primature. Il est accompagné du Président de l'Assemblée Nationale, Adama Bictogo, de la Ministre de l'Economie, du Plan et du Développement, Nialé Kaba et du Ministre du Commerce et de l'industrie, Souleymane Diarrassouba.

A son arrivée aux alentours de 16h30 locales ( Gmt+2), il a été accueilli par Ie Ministre rwandais de l'agriculture. Cette importante rencontre se déroulera du 16 au 17 mai 2024 dans la capitale rwandaise.

Le Premier Ministre présentera, au cours d'un panel de Chefs de gouvernement sur le thème : » Créer un environnement des affaires de classe mondiale », les atouts de la Côte d'Ivoire pour le développement de son secteur privé. A Kigali, le Chef du gouvernement présidera également le panel « Investir en Côte d'Ivoire », initié par le Centre de promotion des investissements en Côte d'Ivoire (Cepici).

En outre, plusieurs audiences sont au programme de Robert Beugré Mambé, notamment avec Makhtar Diop, Directeur général de la Société financière internationale (SFI) et d'autres patrons d'importantes entreprises internationales.

L'Africa CEO Forum est le plus grand rendez-vous international du secteur privé africain. C’est le lieu de rencontre des chefs d'entreprise africains. Chaque année, il rassemble plus de 2 000 leaders des secteurs économiques africains et internationaux, décideurs publics et visionnaires de premier plan pour échanger sur les priorités et enjeux cruciaux du continent.