Burkina Faso: Journée des traditions et coutumes - Des chefs coutumiers du Ghana communient avec les peuples frères du Nahouri

Les populations de la province du Nahouri dans la région du Centre-Sud ont célébré, le mercredi 15 mai 2024, à Pô, la première édition de la Journée des coutumes et traditions, à travers plusieurs activités et en présence de chefs coutumiers du Ghana voisin venus témoigner leur solidarité aux peuples frères de la province.

Le Nahouri (Pô), dans la région du Centre-Sud, a abrité, à l'instar d'autres provinces du Burkina Faso, des activités commémoratives de la 1re Journée des coutumes et traditions, ce mercredi 15 mai 2024. Des chefs coutumiers du Ghana, pays limitrophe de la province, ont marqué leur présence à ces activités. Ils sont venus témoigner leur solidarité au peuple frère du Nahouri avec qui, ils partagent des liens sociaux et culturels, a noté leur porte-parole, le Kayooro Pê. La délégation a salué le gouvernement de la Transition pour avoir décrété la tenue de cette journée.

Les activités proprement dites ont débuté autour d'une conférence publique sur le thème : « Tradition ancestral Kassena-Nakana, socle de la cohésion sociale », dans la cour royale de Sa Majesté le Pô Pê. Les autorités administratives et coutumières, plusieurs troupes de danses et la foule ont rallié ensuite la place Némaro pour la cérémonie officielle. Discours et prestations de troupes de danses traditionnelles et guerrières ont été les temps forts de cette journée. Dans les allocutions, des invitations ont été particulièrement lancées à l'endroit des jeunes de retourner à la source de la tradition pour s'abreuver des valeurs morales et culturelles en vue de construire une nation burkinabè forte et prospère. La tenue de ces activités a bénéficié du soutien financier de ressortissants de la province. A l'entame des festivités, l'hymne national, le Ditaniè, a été entonné en langue locale Kassena et des invocations ont été faites pour la victoire des forces combattantes sur les ennemis de la Nation.