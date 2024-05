Ethiopie: Le Conseil des ministres a adopté des décisions sur diverses questions économiques et sociales

Addis Abeba — Le conseil des ministresdes, lors de sa 32e session ordinaire tenue aujourd'hui, a adopté des décisions sur un certain nombre de questions économiques, diplomatiques et sociales.

Le Conseil a d'abord discuté de quatre accords de soutien financier et de prêt conclus avec le gouvernement italien, la Banque africaine de développement (BAD) et l'association internationale de développement (IDA).

Parmi eux figurent les 52 millions de dollars obtenus de la BAD pour la mise en oeuvre d'un projet de réseau électrique dans l'est de l'Éthiopie, 10 millions d'euros obtenus du gouvernement italien pour un projet de création d'emplois et de développement des infrastructures, ainsi que 255 millions de dollars et 393 millions de dollars obtenus de l'IDA. pour divers projets de développement.

Le conseil a décidé à l'unanimité et a renvoyé les projets de loi à la Chambre des Représentants du Peuple pour approbation après avoir discuté en profondeur des projets de loi et affirmé qu'ils sont tout à fait compatibles avec la politique d'administration des prêts de l'Éthiopie.

L'autre ordre du jour était trois projets de proclamations et un règlement présentés par le Service de l'Immigration et de la Citoyenneté.

Le premier était un projet de proclamation visant à modifier la proclamation sur l'immigration numéro 354/1995 visant à garantir le droit de libre circulation, à améliorer la qualité et la rapidité de la prestation des services d'immigration, à établir, entre autres, un système coordonné de contrôle et d'administration des frontières.

Le deuxième projet de proclamation a été préparé dans le but de réorganiser le Service d'Immigration et de Citoyenneté afin de fournir de meilleurs services qui répondent aux demandes des citoyens, garantissent la responsabilité et la transparence, sauvegardent les intérêts nationaux et la sécurité du pays.

Le Conseil a en outre discuté du projet de proclamation sur l'enregistrement des faits d'état civil et des familles, élaboré pour rendre la prestation de services dans le processus d'enregistrement des faits d'état civil et des familles efficace, accessible, transparente et efficace.

Le Conseil a renvoyé à l'unanimité les projets de loi au représentant de la Chambre des peuples pour approbation après de longues délibérations.

Le conseil a également discuté d'un projet de règlement visant à déterminer les frais facturés pour les services fournis par le Service de l'Immigration et de la Citoyenneté (ICS).

Le projet de règlement a été préparé pour répondre à la nécessité d'élargir les services fournis par l'institution, d'améliorer la qualité des services et d'établir un système pour couvrir les coûts engagés pour fournir les services d'une manière qui tienne compte des capacités de la communauté des utilisateurs.

Après avoir discuté en profondeur du projet de règlement, le conseil a décidé à l'unanimité de le rendre effectif à partir du jour de sa publication dans la Negarit Gazeta.

Enfin, le conseil a discuté de deux accords bilatéraux présentés par le ministère des Affaires étrangères.

Le premier est un accord signé entre les gouvernements éthiopien et russe visant à moderniser l'accord sur les services aériens.

L'autre est un accord conclu entre les gouvernements éthiopien et indonésien visant à supprimer les visas pour les titulaires de passeports diplomatiques et de service.

Considérant que si les accords sont approuvés, l'Éthiopie renforcera davantage ses relations bilatérales, ses liens économiques et sociaux entre les deux pays qui ne nuira pas aux intérêts du pays et n'entraînera pas d'obligations particulières.

En fin, le conseil a renvoyé les accords à la Chambre des représentants du peuple pour approbation.