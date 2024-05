Tunisie: Quatre conventions signées à l'occasion de la célébration, à Tunis, des aires spécialement protégées d'importance méditerranéenne

TUNIS — Le ministère de l'Environnement, le Centre d'activités régionales du Programme des nations unies pour l'environnement (PNUE) pour les aires spécialement protégées et la biodiversité marine, l'Agence de protection du littoral (APAL) et des associations actives dans le domaine de la biodiversité marine ont signé, mercredi, à Tunis, quatre conventions en vertu desquelles, des appuis financiers seront accordés à des initiatives de préservation et de restauration des écosystèmes d'importance nationale et régionale (Méditerranée).

La Tunisie compte, rappelle-t-on, 3 aires spécialement protégées d'importance méditerranéenne (ASPIM) en l'occurrence : le parc national des îles de Zembra et Zembretta, l'archipel des îles Kneiss et l'archipel d'îles rocheuses d'origine volcanique de la Galite.

Les ASPIM sont des sites ciblés par la conservation des constituants de la biodiversité de la mer Méditerranée parce qu'ils contiennent des écosystèmes spécifiques à cette mer et des habitats liés à des espèces menacées.

Les conventions ont été signées à l'occasion du "SPAMI Day", une célébration régionale de la conservation marine et des aires protégées de la Méditerranée, mise en place par les Parties contractantes à la Convention de Barcelone lors de leur COP 22 (Antalya, Türkiye, du 7 au 10 décembre 2021). Elle est officiellement célébrée le 15 avril de chaque année et engage chaque personne et chaque entité concernée par la protection de la vie marine en Méditerranée.

La réunion du 15 mai à Tunis, à laquelle ont participé des représentants de 7 pays méditerranéens, a permis d'explorer et de discuter des mécanismes de financement pour la pérennisation et la gestion durable des Aires Marines et Côtières Protégées (AMCP) et des Aires spécialement protégées d'importance méditerranéenne (ASPIM) en Tunisie.

L'évènement "SPAMI Day" a pour objectif de promouvoir la Liste des Aires Spécialement Protégées d'Importance Méditerranéenne (ASPIM), en d'autres termes, des aires marines exceptionnelles, gérées de manière exemplaire, et plus largement, de sensibiliser à la conservation des océans.

Ayant cette année pour thème, "la gestion efficace des ASPIM", cet évènement a aussi pour finalité de valoriser et d'encourager toutes les initiatives au sein des ASPIM qui contribuent à la préservation et la restauration des écosystèmes et la vie en harmonie avec la nature.

Il y'a lieu de rappeler que le Centre d'activités régionales de l'UNEP/MAP pour les aires spécialement protégées et la biodiversité marine a été établi en 1985 dans le cadre de la Convention de Barcelone pour la protection de l'environnement marin et du littoral de la Méditerranée. Sa mission est de soutenir les efforts des pays méditerranéens pour conserver et gérer de manière durable les espèces menacées ou en danger ainsi que les zones d'une valeur naturelle ou culturelle particulière.

La liste des ASPIM, établie dès 2001 par les Parties contractantes à la Convention de Barcelon, bénéficie actuellement à 39 aires marines et côtières protégées méditerranéennes, dont trois en Tunisie.