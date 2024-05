Sénégal: Entre places européennes et maintien dans l'élite - Fin de saison mouvementée pour les Lions de Ligue 1 et de Premier League

L'heure du bilan n'est pas loin pour les internationaux sénégalais engagés dans les championnats européens en fin de parcours. Entre course aux places européennes et la lutte pour le maintien, la fin de saison s'annonce encore indécise voire mouvementée pour quelques Lions engagés en Ligue 1 française ou en Premier League, deux ligues qui regroupent le plus gros contingent de joueurs sénégalais.

A quelques jours de la fermeture de la saison, les grands championnats sont déjà fixés sur le titre de champion. Si le sacre est déjà joué, la course pour une place européenne ou le maintien dans l'élite n'ont pas encore livré leur verdict. En Ligue 1 et en Premier League, les deux championnats qui renferment déjà les plus d'internationaux sénégalais, les dernières journées restent encore cruciales à une journée de l'épilogue. Si le Paris Saint Germain a pu fêter son 12e titre de champion de France, les places restent encore chères pour les Lions. Seuls Krépin Diatta et Ismaila Jacobs de l'As Monaco ont pu parachever le parcours. Les deux Lions du Rocher ont réussi la bonne performance de valider sa participation à la prochaine Ligue des champions en assurant la deuxième place. En Ligue 1, le suspense reste encore entier pour la troisième place qui donne aussi un accès direct à la Ligue Europa. Cette place sera encore très disputée lors de l'ultime journée programmée ce dimanche.

%

L'Europe s'éloigne pour Ismaila Sarr, Ilimane Ndiaye et Pape Sarr

Quelques jours après sa désillusion à Bergame pour la Finale de l'Europa League, l'Olympique de Marseille avait l'opportunité de décrocher une des six places qualificatives pour la Ligue Europa. Mais avec la défaite essuyée ce mercredi sur la pelouse de Reims (0-1) dans un match en retard de la 32e journée de Ligue 1, le club du trio Ismaila Sarr, Ilimane Ndiaye et Pape Guèye Avec trois points de retard sur Lens du milieu de terrain des Lions, Nampalys Mendy (6e) et Lyon (7e), n'a plus son destin entre ses mains dans la course à l'Europe avant la dernière journée de dimanche où ils feront face au Havre de l'international sénégalais Aruna Sanganté.

Les Lions de Metz vers la descente, Bamba Dieng et Mory Diaw en L2

Au bas du tableau, la fin de saison reste cependant plus mouvementée pour le contingent de sénégalais du FC Metz notamment Lamine Camara, Cheikh Tidiane Sabaly et Pape Amadou Diallo). La deuxième place de relégable se jouera lors la dernière journée. Pour la survie et le maintien dans l'élite, les Grenats vont livrer une rude et der bataille contre le PSG. Après leur défaite in extremis contre Strasbourg, les Lorrains (16e) comptent toujours uniquement : trois points d'avance sur le FC Lorient (17e) de Bamba Dieng. Un succès sera précieux pour les Grenats s'ils veulent rattraper Le Havre du néo Lion Aruna Sanganté (15e). La messe est d'ores et déjà dite pour Clermont Foot du gardien des Lions, Mory Diaw (18e) officiellement relégué en Ligue 2. Il sera probablement accompagné par Lorient de l'attaquant Bamba Dieng qui a glissé à la 17e place après sa défaite à Marseille.

Nicolas Jackson fait performer Chelsea

En Premier League anglaise, Chelsea de Nicolas Jackson semble tenir le bon bout. L'attaquant sénégalais est à son meilleur niveau en cette fin de saison. Grâce à un 14e but marqué lors de la 37e journée face à Nottingham Forest par 3 buts à 2, les Blues sont bien partis pour empocher à une place européenne pour la prochaine saison. C'est toutefois la désillusion pour Pape Matar Sarr et Tottenham (5e, 63 pts), qui ont raté, ce mardi 14 mai, leur dernier espoir de disputer la Ligue des champions la saison prochaine.

Ce, après la défaite concédée sur sa pelouse contre Manchester City (0-2) en match retard de la 34e journée de Premier League. Les Spurs devront se contenter de la Ligue Europa. De son coté, Idrissa Gana Guèye peut se réjouir d'avoir réussi le maintien dans l'élite du football anglais. Son club Everton occupe actuellement la 15e place du championnat avec 37 points. Ils comptent 8 longueurs d'avance sur Nottingham Forest de ses compatriotes Moussa Niakhaté et Cheikhou Kouyaté, actuel 17e et premier relégable à une journée du terme du marathon.