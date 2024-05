Algérie: Algérie Poste - Une conférence sur le service du courrier express

ALGER — L'entreprise "Algérie Poste" a organisé, mardi à Alger, une conférence sur le service de courrier express, mettant en lumière ses orientations et objectifs dans le domaine des services postaux et de l'industrie financière.

Cette conférence, qui s'étale jusqu'à jeudi, s'est déroulée en présence de cadres dirigeants de l'Union Postale Universelle (UPU) et d'experts ainsi que des représentants des administrations postales et des succursales des services de courrier express arabes.

Dans une déclaration à la presse en marge de la rencontre, le Président-directeur général d'EMS Champion Post Algeria et président du conseil d'administration de la Coopérative EMS, Nabil Bensissaid, a félicité l'Algérie pour l'organisation, pour la première fois, d'une conférence avec des pays arabes pour examiner les programmes visant à développer les domaines de la poste, de la livraison, des colis et du e-commerce.

Dans une allocution lue en son nom par la directrice de la normalisation et de la qualité à la direction générale d'Algérie Poste, Bouchemla Chahrazed, le Directeur général de l'entreprise Louai Zidi, a souligné que la stratégie de l'entreprise repose sur "plusieurs aspects clés, notamment l'industrie financière intelligente, l'ouverture et l'interaction avec l'environnement externe, l'innovation dans les services postaux", ainsi que l'utilisation "de technologies intelligentes telles que l'intelligence artificielle et le renforcement de la Cybersécurité".

M. Zidi a expliqué que ces thèmes représentent "la vision d'avenir" de l'entreprise en tant qu'entité publique qui s'engage et s'efforce de répondre et de s'adapter aux défis et aux changements effrénés du marché postal et financier".

S'agissant de l'industrie financière intelligente, le même responsable a précisé qu'Algérie Poste a adopté une approche inclusive pour la réalisation d'une transition optimale vers un environnement financier numérique, "appuyée par l'intelligence artificielle", en vue d'améliorer l'expérience des clients et les accompagner dans cette transition à travers des plateformes faciles à utiliser, à l'instar des applications BaridiMob et ECCP.

Concernant l'ouverture et l'interaction, M. Zidi a indiqué que l'entreprise Algérie Poste, tend à assurer "une meilleure coordination avec les services de courrier express, pour plus de flexibilité, crédibilité et transparence dans le marché de livraison et d'acheminement des colis, qui connait une dynamique notable dans notre pays".

Dans le même contexte, il a affirmé que la Cyber sécurité et la protection des données constituaient l'une des priorités d'Algérie Poste, qui oeuvre à "l'élargissement et à l'amélioration de la protection du réseau postal et numérique".

L'entreprise Algérie Poste a indiqué, dans un communiqué, que selon le dernier rapport de l'UPU sur les performances des pays membres de la Coopérative EMS qui compte 175 pays membres, "EMS champion Post Algeria occupe la 1re place parmi les clients de la région Afrique du nord et du Maghreb arabe.