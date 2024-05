Afrique: HCLA - Colloque international à Alger sur le recours à l'IA dans la conception des programmes pédagogiques

ALGER — Les travaux du Colloque international sur le recours à l'Intelligence artificielle (AI) dans la conception des programmes pédagogiques, initié par le Haut Conseil de la langue arabe (HCLA), en partenariat avec le Laboratoire des pratiques langagière en Algérie et le Centre arabe pour les services éducatifs au Canada, ont débuté, mercredi, avec la participation d'enseignants et de chercheurs algériens et étrangers.

Le président du HCLA, Salah Belaid, a indiqué dans son allocution d'ouverture, prononcée en présence du président du Conseil National des Droits de l'Homme (CNDH), Abdelmadjid Zaalani, du président de l'Académie algérienne de la langue arabe, Cherif Meribai, du Directeur du Centre arabe pour les services pédagogiques au Canada, Djaafa Darghouti, et de représentants des différents corps de sécurité, que ce Colloque permettra de "tirer profit des différentes expériences réussies en matière de recours à l'IA dans le secteur de l'éducation, de l'enseignement et la préparation des programmes ayant prouvé leur efficacité dans l'amélioration de la qualité de l'enseignement".

M. Belaid a rappelé que les participants à cette rencontre animeront, en présentiel ou en distanciel, "un débat autour de plusieurs problématiques en relation avec la conception des programmes éducatifs en se basant sur les applications de l'IA utilisées en la matière, afin de développer nos programmes et améliorer la qualité des supports pédagogiques à la faveur de nos enseignants, aussi bien que la présentation de modèles sur les points forts de ces nouvelles technologies dans le perfectionnement de la qualité de l'enseignement et l'amélioration de l'efficacité des supports pédagogiques".

Le responsable a, également, souligné "l'importance d'investir dans l'IA en milieu éducatif, compte tenu de son impact positif, en vue de faire face aux défis de l'apprentissage et de l'enseignement, parvenir à un développement durable et mettre en place des politiques de soutien pour l'enseignement renforcé par les techniques de l'IA", précisant que "l'IA, se développant rapidement, comprend le processus d'enseignement dans les écoles publiques, privées, les universités et les centres de recherches outre l'adaptation de ces technologies aux domaines de la vie quotidienne".

"l'IA a révolutionné l'enseignement en raison de sa capacité de promouvoir la compétence et l'efficacité des enseignants", a-t-il ajouté soulignant qu"'il est primordial de s'orienter vers la numérisation qui nous permettra une transition vers les applications de l'IA dans le développement des manuels éducatifs et d'enseignement dans le cadre d'une vision prospective à l'horizon 2030" a ajouté le président du HCLA.

La présidente de ce Colloque, Ouardia Galleze a, par ailleurs, indiqué que cet évènement visait à "améliorer et développer les programmes d'enseignements et bénéficier des expériences mondiales", soulignant que le choix du "Centre arabe pour les services pédagogiques au Canada comme partenaire de ce colloque, émane du fait qu'il s'agit d'un établissement spécialisé dans la l'élaboration des programmes d'études, l'édition et la formation pédagogiques au Canada, classé en 4e place en termes de performance scientifique".

La première journée de cette rencontre a porté sur des interventions sur l'IA et les programmes d'enseignement. Les travaux se poursuivront jeudi avec la participation d'enseignants-experts du Canada, de Tunisie, de Libye, du Soudan, du Nigéria et d'autres pays, aux côtés d'enseignants et chercheurs algériens.