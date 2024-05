Algérie: TAC-2024 - Les Algériens comptent unir leurs efforts tactiques pour conserver le maillot jaune

CHLEF — Les coureurs algériens comptent unir leurs efforts tactiques pour conserver le maillot jaune de leader à l'occasion de la quatrième étape du Tour d'Algérie cycliste 2024 (TAC-2024), prévue mercredi entre Chlef et Blida sur une distance de 154,3 km, avec la participation de 74 cyclistes de 16 équipes.

L'Algérie avait réussi à conserver son maillot jaune et prendre la tête du classement général occupée par le coureur Ayoub Sahiri de la formation NR Dély Ibrahim, à l'issue de la 2è place obtenue lors de la troisième étape, courue mardi entre Mostaganem et Ténès sur une distance de 156 km. Il a succédé à son compatriote Hamza Yacine qui portait le maillot jaune lors des deux premières étapes.

Les coureurs s'affrontent lors de cette quatrième étape sur un parcours similaire à la précédente, car elle comporte deux ascensions (GPM). Le premier GPM est situé au kilomètre 9 de la ligne de départ et le second après avoir parcouru une distance de 47,5 km de la course. Les équipes algériennes pourront avoir des difficultés devant la force des coureurs érythréens et rwandais très redoutés dans les hauteurs.

Le parcours de la quatrième étape comprend également deux points chauds pour le maillot vert du coureur le plus rapide détenu jusque-là par l'Algérien Yacine Hamza. Le premier point chaud est situé au kilomètre 78, alors que le deuxième se trouve après avoir parcouru une distance de 114 km.

L'Algérien Sahiri (23 ans) est en tête du classement général avec un temps de 9h48:03, devant l'Erythréen Teshome Hagos Meron (9h48:12), tandis que son compatriote Nassim Saidi (Madar Team Pro) occupe la troisième place à 39 secondes.

Inscrit au calendrier de l'Africa Tour de l'UCI, le Tour d'Algérie est régi par les règlements de la FAC et ceux de l'Union Cycliste Internationale. Il est placé sous le contrôle d'un commissaire de course et d'un inspecteur antidopage.