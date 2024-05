Maroc: Fkih Ben Salah - Inauguration du 2è arrondissement de police de Souk Sebt Ouled Nemma

Commune Souk Sebt (Province de Fkih Ben Salah) - Un 2è arrondissement de police a été inauguré, mercredi, à Souk Sebt Ouled Nemma dans la province de Fkih Ben Salah, et ce dans le cadre des célébrations marquant le 68è anniversaire de la création de la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN).

Située au quartier "Al Amal", cette nouvelle structure flambant neuve a été inaugurée au cours d'une cérémonie marquée par la présence, notamment, du préfet de police de Béni Mellal, Tayb Ouali, du gouverneur de la préfecture de la province de Fkih Ben Salah et de plusieurs personnalités civiles, militaires et judiciaires.

L'inauguration de ce nouvel établissement sécuritaire qui relève du commissariat de circonscription de Souk Sebt des Ouled Nemma, s'inscrit dans le cadre de la mise en oeuvre de la stratégie prônée par la DGSN pour le développement, la modernisation et le renforcement des infrastructures sécuritaires.

Cet arrondissement de police ambitionne de renforcer davantage la couverture sécuritaire et de rapprocher les services de police des citoyens, tout en veillant à l'adoption d'une démarche de proximité avec la population en renforçant ces accessibilités et ces services d'accueil en vue de répondre aux besoins des usagers avec efficacité et efficience.

Le bâtiment, qui s'étend sur une superficie de 385 m2, est composé de 2 étages, comprenant un bureau d'accueil, un bureau des attestations administratives, des bureaux de recherche, une cellule dédiée à l'accueil des femmes victimes de violence et d'autres bureaux administratifs.

Dans une déclaration à la MAP, le préfet de Police de Béni Mellal, Tayb Ouali a souligné que l'inauguration de cette nouvelle structure sécuritaire à l'occasion du 68è anniversaire de la création de la DGSN a pour but d'améliorer la qualité d'accueil des citoyens en plus de fournir des conditions de travail optimales pour les fonctionnaires de la police.

Rappelant les efforts de la DGSN à Souk Sebt Ouled Nemma, M. Ouali a fait savoir que la mise en place de cet arrondissement intervient après la création du premier arrondissement jouxtant le commissariat de circonscription de Souk Sebt Ouled Nemma dans le but de renforcer la vocation sécuritaire du pôle urbain de Souk Sebt.

La création d'un deuxième arrondissement au niveau du quartier "Al Amal" sur une superficie de 385 mètres a pour but de rapprocher les services de police au profit de 34.000 habitants résidant sur un rayon 6 Km2, a fait savoir le Préfet de police.

La DGSN s'est engagée, au cours des dernières années, dans un vaste plan de développement des infrastructures de police, et de modernisation des bâtiments et des structures de sécurité, afin d'assurer des espaces de travail intégrés, à même d'améliorer les conditions de travail des fonctionnaires et d'accueil des usagers.