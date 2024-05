Congo-Kinshasa: Bureau définitif de l'Assemblée nationale - L'Union sacrée et l'opposition dévoilent leurs candidats

Tous les candidats aux postes du bureau définitif de l'Assemblée nationale sont connus depuis ce lundi 13 mai 2024, après la clôture de réception des candidatures. Si Vital Kamerhe et Jacques Djoli ont déposé leurs candidatures uniques aux postes de président et rapporteur de l'Assemblée nationale, cela n'est pas pour les autres candidatures désignées par le présidium de l'Union sacrée qui sont en opposition avec d'autres qui ont déposées notamment à la première vice-présidence, à la deuxième vice-présidence, au poste de rapporteur adjoint ainsi qu'à la questure et à la questure adjointe.

Pour la 1ere vice-présidence, Ngoy Kasanji s'oppose à Jean Claude Tshilumbayi et à la deuxième vice- présidence, Christophe Mboso se dispute ce poste avec Antipas Mbusa Nyamwisi et André Lite tandis que Jacques Djoli est le seul candidat rapporteur. Dominique Munongo de Ensemble pour la République est dans la course contre Constant Mutamba pour le poste de rapporteur adjoint. Dhedhe Mupasa, Patrick Eshiba et Trésor Lutala sont dans la course pour le poste de questeur adjoint contre Caroline Bemba désignée par le présidium de l'Union sacrée.