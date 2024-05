Maroc: Avec 'De mère en mère', Hind Berradi espère enrichir la littérature féminine

Rabat — En signant son premier roman "De mère en mère", présenté mercredi à Rabat, dans le cadre de la 29ème édition du Salon international de l'édition et du livre (SIEL), l'écrivaine Hind Berradi a souhaité voir cette oeuvre contribuer à enrichir la littérature féminine.

Cette fiction qui explore le "monde intérieur des femmes" avec en toile de fond les questions de la grossesse et de la maternité, se veut une contribution modeste à la littérature féminine peu consacrée à ces sujets, a affirmé l'auteure dans un entretien à la MAP en marge de la présentation de son ouvrage devant une assistance qui a salué cette démarche.

Hind Berradi, qui s'inspire notamment de son expérience de jeune maman (son livre réalisé alors qu'elle était en congé parental), se dit convaincue que "quand on vit une expérience, on est le plus à même d'en parler", estimant qu'il n'y a pas mieux que la femme pour raconter la femme.

Elle s'est félicitée, à cet égard, de l'accueil favorable réservé à son roman au SIEL, notamment auprès de l'assistance féminine plus sensible à ce genre de thématiques, soulignant qu'elle voulait, à travers cette contribution, "se reconnecter avec toutes ces femmes qui peuvent vivre une expérience similaire et douter de leurs capacités, sous la pression de la société et leurs entourages, et rappeler que la maternité révèle qu'il y a une puissance extraordinaire dans chaque maman, voire chaque femme".

%

Au moment de la grossesse, a-t-elle relevé, les femmes se trouvent parfois perdues entre ce qu'elles sont censées faire ou ne pas faire, sentir ou ne pas sentir. D'où son message de "revenir à soi même", partant de la conviction que "généralement, on a toutes les réponses à l'intérieur".

Cette idée est au coeur de l'intrigue de son roman dont les deux protagonistes sont des femmes enceintes.

"C'est l'histoire de deux femmes qui, a priori, n'ont rien en commun, une vivant au Maroc et l'autre aux Pays-Bas. Toutes les deux vont apprendre qu'elles sont enceintes. Chacune va vivre de manière complétement différente à la fois la maternité et la nouvelle de cette maternité", a détaillé l'écrivaine dont l'idée de départ était de construire "des histoires parallèles qui remontent jusqu'à se rejoindre pour découvrir le secret familial".

Au delà de son rôle de fil conducteur menant au dénouement, le secret de famille est porteur à ses yeux d'un message important, celui de "l'importance de libérer la parole et d'accompagner au mieux les enfants, et surtout ne pas essayer de trop les protéger en leur cachant des secrets".

"Les enfants sentent et sont conscients de tout... Lorsqu'il y a un décalage entre ce qui se dit et ce qui est vécu est ressenti, et c'est vraiment préjudiciable pour l'enfant qui grandit avec", a mis en garde cette passionnée de psychologie.

D'ailleurs, son roman reflète particulièrement son intérêt pour la psychologie transgénérationnelle, "ce qui se transmet de génération à une autre, cet héritage qu'on a de mère en mère".

La fiction met en scène deux femmes : Gunié, une Marocaine de 38 ans, qui apprend qu'elle est enceinte de son cinquième enfant et que sa mère a encore fugué; et Fred, 40 ans, une Franco-hollandaise dont le choc d'une grossesse non désirée, la replonge dans un passé douloureux. Leurs histoires, parallèles au départ, s'entremêlent et finissent par se rejoindre via "un drame familial", selon l'écrivaine.

Parmi ses sources d'inspiration, la romancière cite également sa double culture franco-marocaine, soulignant l'universalité de la maternité, celle-ci étant, selon elle, "en dehors de la langue de la culture".

A la question de savoir si une adaptation sur grand écran est envisageable pour son roman, Hind Berradi avoue ne pas écarter cette possibilité. "Ce sera un rêve pour moi. C'est pourquoi j'ai gardé les droits du livre", a-t-elle conclu.

Après un cursus scientifique et des premières années en tant qu'ingénieure télécoms, Hind Berradi quitte son CDI à 28 ans pour devenir entrepreneure et réaliser les nombreux rêves de sa bucket list ! Elle devient professeure de yoga, déménage sur une île, rejoint une troupe de théâtre et reprend des études. Aujourd'hui, elle est coach de vie et insuffle son enthousiasme à ses clientes pour les aider à franchir aussi le pas, se reconnecter à leur joie et puissance intérieures pour vivre leurs rêves !