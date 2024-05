Algérie: Sonatrach - Signature d'une convention d'équipement en matériel médical de trois hélicoptères de la Protection civile

ALGER — Le groupe Sonatrach et la Direction générale de la Protection civile (DGPC) ont signé, mercredi à Alger, une convention de financement pour l'équipement de trois hélicoptères en matériel médical de pointe, destiné à être utilisé par des équipes médicales lors de situations d'urgence durant les opérations d'évacuation aéromédicales.

Cette convention a été signée au siège de la Direction générale de Sonatrach, par le PDG du groupe, Rachid Hachichi, et le Directeur Général de la Protection civile, le colonel Boualem Boughelaf, en présence des cadres dirigeants de la société et des cadres de la DGPC.

Cette démarche initiée par Sonatrach intervient "à titre de contribution aux efforts de la DGPC au niveau national en vue de faciliter le travail des agents de la Protection civile et l'accomplissement de leurs nobles missions, notamment les opérations d'assistance médicale qui nécessitent une évacuation aérienne lors de situations d'urgence, en cas de catastrophes naturelles ou d'accidents d'urgence", selon un document distribué à la presse à cette occasion.

Cette convention concrétise "l'engagement indéfectible de Sonatrach, en tant qu'entreprise citoyenne, à servir l'intérêt général dans les domaines les plus divers", ajoute la même source.

Ainsi, M. Hachichi a affirmé que "la signature de telles conventions honore davantage le groupe, en contribuant à faciliter le travail des agents de la Protection civile qui veillent à prêter assistance pour sauver les vies et préserver les biens", mettant en avant le caractère humanitaire de la mission de ce corps et son rôle préventif et de sensibilisation pour une plus grande résilience des citoyens et des institutions face aux risques et aux catastrophes.

Il a également salué les efforts consentis par la Protection civile algérienne face aux différents accidents et catastrophes naturelles dans le pays, ainsi que "sa grande expérience et l'assistance apportée même à l'étranger", et ce "en reconnaissance de ses grandes capacités et de son efficacité lors des opérations de secours".

Pour M. Hachichi, le financement assuré par Sonatrach pour équiper trois hélicoptères en matériel médical "de pointe" s'accorde avec la volonté de la Direction générale de la protection civile (DGPC) de moderniser ses moyens pour une intervention médicale rapide et sûre lors des opérations d'évacuation aérienne des victimes des accidents et des catastrophes, ajoutant que ces équipements modernes aideront "les médecins de la Protection civile à prodiguer les premiers secours aux victimes pour leur éviter toute complication pouvant survenir lors de ces opérations".

Selon M. Hachichi, le groupe Sonatrach est conscient de la nature et de l'ampleur du danger que représente ce genre d'interventions, la préservation des vies et des infrastructures étant inscrite parmi les priorités de la politique HSE du groupe.

Le PDG de Sonatrach a en outre affirmé que la vigilance et le respect des mesures de sécurité, en toutes circonstances, incombent à tout un chacun, précisant que "la vigilance est de mise dans l'industrie des hydrocarbures pour préserver les travailleurs et les biens".

Sonatrach veille à la formation périodique des agents HSE pour qu'ils soient à la page des nouvelles techniques et maitrisent les mesures de prévention, a-t-il ajouté, affirmant que ces derniers étaient "disposés à intervenir face aux éventuels dangers menaçant les employés ou les structures".

La convention permettra au groupe Sonatrach de profiter de l'expérience de la Protection civile qui assure à ses agents "des sessions de formation et des exercices de simulation au niveau des unités de production, notamment pour les agents d'intervention dans les opérations de sauvetage et des agents paramédicaux en matière de médecine des catastrophes", a expliqué M. Hachichi, précisant que cet engagement "est à même de contribuer à préserver les employés et les structures de la Sonatrach, devant s'acquitter convenablement de son rôle prépondérant dans la relance économique".

Pour sa part, le colonel Boualem Boughelaf a salué le rôle du groupe Sonatrach dans l'accompagnement des différentes institutions et instances nationales, rappelant que la fourniture de matériel médical au Groupement aérien de la Protection civile est dictée par la nature de ses missions, notamment l'évacuation sanitaire, l'extinction des feux, le transport des personnes, les opérations de sauvetage en milieu périlleux outre l'évacuation des blessés dans les régions reculées.

Il a également insisté sur l'échange d'expérience entre son institution et les cadres de Sonatrach, en sus de la formation, mettant en avant les compétences de ces derniers en matière d'extinction des feux.