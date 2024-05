Madagascar: Actual Textiles - Formation sur la sécurité au travail et les exigences de la norme Custom Trade Partenership Against Terrorism (C-TAPT)

Dans la célébration de la journée mondiale de la santé et de la sécurité, Actual Textiles a mis en place des formations relatives à la santé et à la sécurité au travail.

Pour l'ouverture de la saison, à Actual Textiles, le 26 avril 2024, une formation sur la sécurité au travail a été dispensée pour tous les employés. L'objectif de celle-ci est de faire connaître aux nouveaux employés les procédures et politiques existantes en matière de sécurité dans l'usine et de rappeler aux anciens les règles de base et les rôles de chacun sur la sécurité au travail.

À part les formations, Actual Textiles met tout en oeuvre afin de préserver la sécurité des employés. C'est pour cette raison que l'usine se porte volontaire sur le programme de certification C-TPAT (Customs Trade Partnership Against Terrorism) pour assurer ses parties prenantes de ses engagements envers ses services et ses produits.

Madame Mezbine Hiridjee ainsi que Monsieur Ilann Hiridjee, de la direction générale, soulignent que la santé et la sécurité au travail ne sont pas seulement des obligations légales, mais aussi une priorité pour leur organisation. Ils croient fermement que chaque employé a le droit de travailler dans un environnement qui préserve sa santé et sa sécurité.

« Nous sommes conscients que notre plus grande ressource est notre personnel. Par conséquent, nous nous engageons à fournir un environnement de travail sûr et sain pour tous. Nous nous efforçons de minimiser les risques, de prévenir les accidents et de promouvoir des pratiques de travail sûres », a précisé la direction.