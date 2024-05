Madagascar: Insertion socioéconomique - La CUA accompagne les mères célibataires

900 jeunes mères célibataires des trois arrondissements de la capitale bénéficient des appuis de la Commune urbaine d'Antananarivo pour leur insertion socioéconomique. Outre la formation professionnelle, elles ont également bénéficié de séances d'initiation à des activités sportives.

Avec l'appui de l'Agence Française de développement (AFD), la Commune urbaine d'Antananarivo (CUA) procède à l'insertion socioéconomique et citoyenne des jeunes mères célibataires déscolarisées. Cet appui se traduit par le projet « Sandratra » qui s'adresse aux jeunes mères de 15 à 29 ans dans les quartiers défavorisés des 1er, 3ème et 4ème arrondissements de la Commune urbaine d'Antananarivo.

Des services adaptés leurs sont proposés dans ce projet d'une durée de trois ans. Il y a entre autres les services de mentorat et de suivi de leur projet d'insertion, l'accompagnement psychosocial, les activités d'affirmation de soi, les activités de formation et d'accompagnement à l'insertion, les activités de sensibilisation notamment vis-à-vis des jeunes hommes sur la parentalité précoce, l'éducation à la sexualité et une responsabilité partagée au sein du foyer ainsi que des campagnes de valorisation de l'image des jeunes filles mères.

Dernièrement, elles ont été initiées au basketball, au football, au rugby et à la zumba. Une formation qui a duré trois mois et qui a été clôturée par des rencontres sportives. Le Président de la délégation spéciale (PDS) d'Antananarivo, Richard Ramanambitana a procédé à la remise des récompenses et des trophées tout en encourageant ces jeunes mères célibataires à toujours aller de l'avant.

Accompagnement. Au terme du projet « Sandratra », 900 jeunes mères célibataires ont acquis les compétences requises par les métiers porteurs de la zone. La CUA, elle, sera capable de prendre en charge le fonctionnement des services dans les trois arrondissements et l'accompagnement de 150 jeunes mères par an pour que leur image soit revalorisée dans les arrondissements et qu'elles prennent des responsabilités citoyennes pour le développement de leur quartier.