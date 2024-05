Madagascar: IRD - 80 ans d'existence dont 77 au pays

L'Institut de Recherche pour le Développement (IRD) continue d'oeuvrer à Madagascar dans plusieurs domaines. Notamment, dans le cadre du progrès scientifique et du développement socio-économique du pays.

Un partenariat fructueux qui date de 77 ans. C'est ainsi qu'on peut qualifier le lien qui s'est formé entre l'Institut de Recherche pour le Développement (IRD), qui est une des institutions Françaises, qui « joue un rôle de premier plan dans la recherche pour le développement en Afrique » et Madagascar. L'institut a 88 ans cette année. Une cérémonie a été organisée à l'Institut Français de Madagascar (IFM) le vendredi 10 mai dernier pour marquer le coup.

L'événement a permis de sensibiliser et d'informer la population sur les actions entreprises par cette institution. Trois capsules vidéos réalisées par des jeunes malgaches dans le cadre du programme EPOP (Petites Ondes Positives) ont été diffusées. Lesdites vidéos étaient axées sur des thématiques telles que l'accès à l'eau et la migration, l'urbanisation-pollution-santé et la déforestation-carbonisation. Il conviendrait de noter que le programme EPOP entend viser les communautés, scientifiques et médias sur les enjeux environnementaux.

Modèle unique. L'IRD est avant tout un organisme de recherche public français. Créée en 1944, l'entité est un établissement public à caractère scientifique et technologique présent dans plus de 80 pays. Pour fonctionner, l'organisme s'appuie sur un réseau de 35 représentants et met en place « un modèle original de partenariat scientifique équitable avec les pays du Sud ».

L'idée est de proposer ensemble, scientifiques, partenaires et l'institut lui-même, « des solutions concrètes pour répondre aux défis globaux auxquels les sociétés et la planète font face ». Des solutions tournées vers les objectifs du développement durable trouvées grâce à un partenariat win-win qui « fait de la science et de l'innovation des leviers majeurs du développement ».

L'IRD en Chiffres

Une communauté riche de près de 7000 personnes

2260 agents IRD (915 chercheurs, 1345 ingénieurs et techniciens)

26% des agents affectés hors métropole

Un riche réseau en France et dans les pays du Sud

35 représentations à l'étranger dont 4 en Outre-mer

4 délégations régionales en France

79 unités mixtes de recherche

42 laboratoires mixtes internationaux (LMI)

48 jeunes équipes associées à l'IRD (JEAI)

41 International research networks (IRN)

32 projets structurants de formation au Sud (PSF-Sud)

157 allocations de recherche pour une thèse au Sud (ARTS) soutenue en 2022

Des publications avec nos partenaires du Sud