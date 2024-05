Maroc: 3ème édition du Forum International de l'Industrie Halieutique au pays - Trois entreprises primées

Casablanca — Trois entreprises ont été récompensées, mercredi à Casablanca, lors de la cérémonie de remise des trophées de la 3ème édition du Forum International de l'Industrie Halieutique au Maroc, organisée par la Fédération Nationale des Industries de Transformation et de Valorisation des Produits de la Pêche (FENIP), en partenariat avec le Swiss Import Promotion Program (SIPPO) et la Commission Générale de la Pêche en Méditerranée (CGPM).

Ainsi, le prix "Durabilité" a été attribué aux "Conserveries Marocaines Doha", à l'entreprise "Scandimar" et à "Maroc Bleu". Des prix de reconnaissance ont également été remis à Moulay Hamdi Ould Errachid, président de l'Association Nationale des Industries de la Congélation des Produits de la Mer (ANICOM), représenté par Meriem Aamar Hadad, à Sidi Tayeb El Moussaoui, membre de la FENIP, représenté par Badr El Mousaoui, et à Mohamed Kantaoui, également membre de la FENIP.

Les prix de reconnaissance ont aussi été attribués à Amine Bensaih, président de la Fédération Industrielle des Produits de la Mer (FIPROMER), à Hassan Sentissi El Idrissi, président de la FENIP, à Mohamed Ali Edaddi, président de l'Association Marocaine de l'Aquaculture (AMA), au Consultant SIPPO, Lahsen Ababouch et aux experts internationaux Amadou Tall, Mohamed Bouayad et Messaouda Rachid.

%

En outre, le prix de la catégorie "Best Leader" a été décerné à Lamia Znagui, directrice de la FENIP.

Tenue sous le thème "Collaboration pour la durabilité : perspectives croisées de la recherche, de l'aménagement, et du secteur privé", le forum International de l'Industrie Halieutique au Maroc avait pour objectif de partager les progrès réalisés par le Royaume et d'autres pays frères et amis dans l'exploitation responsable et la préservation des ressources marines, afin de créer une plateforme dynamique d'échange des meilleures expériences et connaissances nécessaires pour relever les défis de la durabilité et forger des solutions innovantes.

Cet événement témoigne de l'engagement du Maroc envers une pêche durable et une économie bleue prospère. Il met en avant la collaboration et l'innovation comme des éléments clés pour relever les défis du secteur et assurer un avenir durable pour les générations futures.