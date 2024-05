Maroc: Le CESE participe à deux rencontres au parlement sur les avis du Conseil relatifs au tourisme et au mariage des mineurs

Rabat — Le Conseil économique, social et environnemental (CESE) prend part, les 20 et 21 mai, à une rencontre à la Chambre des conseillers et une autre à la Chambre des représentants sur les avis du Conseil relatifs au tourisme et au mariage des mineurs.

Le président du CESE Ahmed Reda Chami, participe, les 20 et 21 mai, aux travaux de ces deux rencontres, dans le cadre de la coopération institutionnelle fructueuse et de la complémentarité des rôles et fonctions entre le CESE et les deux chambres du Parlement, conformément aux attributions constitutionnelles de chacune de ces institutions, notamment dans l'étude et le suivi des politiques publiques dans les domaines économique, social et environnemental, indique un communiqué du Conseil.

Les conclusions de l'avis du CESE sur le thème "Le tourisme, levier de développement durable et d'intégration" seront présentées lors de la journée d'étude qui sera organisée le 20 mai courant à la Chambre des conseillers par le groupe thématique temporaire chargé de la préparation de la session annuelle d'évaluation des politiques publiques dans le domaine du tourisme, précise la même source.

De même, les conclusions de l'avis élaboré par le Conseil, suite à une saisine du président de la Chambre des représentants sur le thème "le mariage des mineurs et son impact sur la situation socio-économique des filles", seront présentées le 21 mai devant la Commission de la justice, de la législation et des droits de l'Homme de la première la Chambre, selon le communiqué.