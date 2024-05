Ile Maurice: Bruneau Laurette contredit Pravind Jugnauth

C'est mardi, au Parlement, lorsque Shakeel Mohamed a demandé au Premier ministre si lui, ainsi que Yogida Sawmynaden et Leela Devi Dookun-Luchoomun, avaient été interrogés par la police par rapport à l'allégation qu'ils avaient juré un faux affidavit relatif à leurs dépenses électorales, que la tension est montée. Le speaker a interdit cette question sous prétexte que Shakeel Mohamed était en train de contre-interroger Pravind Jugnauth et qu'il n'en avait pas le droit.

Après que le leader de l'opposition a reformulé sa question, Pravind Jugnauth a émis des doutes sur le contenu des Kistnen Papers, en disant d'abord que Simla Kistnen avait affirmé que l'écriture s'y trouvant n'était pas celle de son défunt époux. Or, voilà que Bruneau Laurette rappelle au PM que «jamais personne n'a dit que l'écriture était celle de feu Soopramanien Kistnen. On a toujours dit que ces documents appartenaient au Mouvement socialiste militant et se sont retrouvés entre les mains de Kistnen. C'est probablement une des raisons pour lesquelles on l'a assassiné».

C'est vrai qu'il n'avait pas été dit qu'il s'agissait de l'écriture de Kistnen. Comme l'a rappelé Shakeel Mohamed, mardi, un certain Hansley Jules, ancien conseiller de Yogida Sawmynaden, avait affirmé que c'était son écriture. Et que les documents étaient normalement conservés dans un bureau du MSM se trouvant à l'étage d'un bâtiment à St-Pierre, près de la gare et que les occupants d'une mystérieuse BMW X6 blanche s'y rendaient souvent. «L'argument de Pravind Jugnauth est donc tombé à l'eau», a dit Bruneau Laurette.

%

On se rappelle aussi que lorsque Shakeel Mohamed a demandé à Pravind Jugnauth pourquoi la police n'a pas authentifié le carnet de campagne du no 8, celui-ci a fait comprendre qu'il fallait que quelqu'un d'autre l'authentifie avant ! Le Premier ministre s'est appuyé sur un deuxième argument pour rejeter le contenu des Kistnen Papers et justifier sa non-convocation par la police à ce sujet.

On ne sait comment le PM a pu deviner que c'était pour cette raison que la police ne les avait pas interrogés, Sawmynaden, Dookun-Luchoomun et lui. «À ce jour, personne n'est venu de l'avant pour enregistrer une déclaration concernant les dépenses du MSM.» Malheureusement pour Pravind Jugnauth, Bruneau Laurette vient encore une fois prouver le contraire en affirmant qu'il a déjà fait une déposition à ce propos, le 29 juin 2022, auprès de l'ICAC. Depuis, il n'y a eu aucun développement dans cette affaire.