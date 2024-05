Afrique: Cyclisme - Hardy signe deux succès en France, Dupuy se signale au Rwanda

Certains des jeunes coureurs sur lesquels la Fédération mauricienne de Cyclisme (FMC) a placé beaucoup d'espoirs pour l'avenir, ont fait parler la poudre lors du week-end écoulé. En France, Tristan Hardy s'est signalé avec deux victoires en deux jours, tandis qu'au Rwanda, Samuel Dupuy et Juliano Ndriamanampy ont pris les deux premières places de la cinquième manche de la Rwanda Youth Racing Cup dimanche.

Samuel Dupuy et Juliano Ndriamanampy passant la ligne d'arrivée main dans la main lors de la 5e manche de la Rwanda Youth Racing Cup junior.

Tristan Hardy a accumulé les podiums depuis le début de la saison. Il était clair que la victoire finirait par être au rendez-vous. Et voilà que le week-end dernier, le champion cadet s'est imposé par deux fois ! Samedi d'abord, il a remporté le Souvenir Robert Lasplacettes organisé par le Vélo club Tarnos en solitaire. Tristan a bouclé les 57,6 kilomètres en 1h33:02, reléguant son dauphin, Lucas Sendra à trois minutes et 30 secondes ! Le lendemain, il a remis le couvert. Il s'est, cette fois, imposé au sprint dans le Trophée du Sel à Salies de Béarn. Crédité d'un temps de 1h17:00, il a devancé Lucien Houchon Bignalet et Erwan Hinsinger.

Tristan Hardy à l'heure des récompenses après sa victoire dans le Souvenir Robert Lasplacettes.

Samuel Dupuy et Juliano Ndriamanampy qui se trouvent au Rwanda dans le cadre d'un stage en altitude organisé par le Centre mondial de Cyclisme (CMC) brillent également. Les deux compères ont passé la ligne d'arrivée de la cinquième manche de la Rwanda Youth Racing Cup junior, main dans la main, prenant les première et deuxième places. Il est bon de préciser que Juliano est encore cadet. Samuel et Juliano vont bientôt mettre le cap sur la Suisse pour un stage au CMC.