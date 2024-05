Algérie: TAC-2024 - Reguigui signe une 2e victoire devant son public, Sahiri conserve le maillot jaune

BLIDA — L'Algérien Youcef Reguigui a signé une deuxième victoire d'étape sur le Tour d'Algérie cycliste (TAC-2024), en s'imposant mercredi à Blida pour le compte de la quatrième étape, longue de 154.3 km, alors que son compatriote Ayoub Sahiri a conservé la maillot jaune de leader.

Déjà vainqueur lors de la deuxième étape à Mostaganem, le sociétaire de l'équipe malaisienne Terengganu Cycling Team, s'est une nouvelle fois imposé au sprint avec un chrono de 3h 19m 23sec, devançant l'Allemand Tilleman Sarnowski (Embrace The World) et Hamza Yacine (Team Madar Pro), crédités du même chrono.

Dans une déclaration à l'APS, Reguigui s'est dit "très fier" d'avoir remporté cette étape de Blida d'autant plus qu'il est un enfant de la ville.

"Le parcours de cette étape était très relevé en plus de la chaleur et le vent. Je connais très bien les routes que nous avons emprunté, notamment, les points chauds. Nous avons bien géré la course jusqu'au final où j'ai réussi à m'imposer pour la deuxième fois sur le TAC 2024", a-t-il ajouté.

Outre la victoire d'étape qui lui permet de revêtir le maillot bleu de vainqueur d'étape, Reguigui (34 ans) a également endossé le maillot rouge du meilleur coureur algérien, devant un large public venu accueillir la caravane du Tour d'Algérie.

Au classement général, l'Algérien Ayoub Sahiri (NR Dély Ibrahim) a conservé le maillot jaune de leader.

L'entraineur de NR Dély Brahim, Hakim Hamza, a assuré que garder le maillot jaune n'a pas été facile face à la pression des autres concurrents.

Au classement par équipes, la sélection érythréenne est en tête devant la formation allemande d'Embrace The World et l'équipe algérienne de Team Madar Pro.

La cinquième étape du TAC-2024, prévue jeudi, ralliera Blida à Bouira sur une distance de 129,5 km.

Inscrit au calendrier de l'Africa Tour de l'UCI, le Tour d'Algérie est régi par les règlements de la FAC et ceux de l'Union Cycliste Internationale. Il est placé sous le contrôle d'un commissaire de course et d'un inspecteur antidopage.