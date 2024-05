Algérie: Tour d'Algérie - S'appuyer sur les qualités de grimpeur de Lagab et Amari pour rester en tête

BLIDA — Les équipes algériennes s'appuieront sur le duo Azzedine Lagab et Hamza Amari pour "surmonter" les côtes qui caractérisent le parcours de la cinquième étape du Tour d'Algérie 2024 (TAC), prévue jeudi entre Blida et Bouira sur une distance de 129,5 km, avec la participation de 73 coureurs de 16 équipes.

Le cycliste algérien Youssef Reguigui a remporté mercredi la quatrième étape du TAC-2024 entre Chlef et Blida (154,3 km), tandis que son compatriote Ayoub Sahiri (NR Dély Ibrahim) a conservé le maillot jaune de leader.

Déjà vainqueur lors de la deuxième étape à Mostaganem, le sociétaire de l'équipe malaisienne Terengganu Cycling Team, s'est une nouvelle fois imposé au sprint avec un chrono de 3h 19m 23sec, devançant l'Allemand Tilleman Sarnowski (Embrace The World) et Hamza Yacine (Team Madar Pro), crédités du même chrono.

Youcef Reguigui a déclaré à propos de cette 5e étape : "La cinquième étape sera l'une des étapes les plus difficiles de ce tour, avec le passage par cette célèbre et fatigante ascension de Souhan, et pour cette raison que nous devons la gérer intelligemment. En plus, il faut faire attention aux virages dangereux qui mènent à la wilaya de Bouira. Notre objectif est de prendre davantage d'écart et tenter de remporter l'étape.".

Les équipes algériennes s'appuieront sur le doyen du Tour Azzedine Lagab et le jeune Hamza Amari, spécialisés dans les montées, afin de gêner les Erythréens et Rwandais dans le Mont Souhan, pour rester en tête de la course jusqu'aux deux points chauds (rapides), le premier à 75 km à Mezghana (Médéa) et le second à 97,3 km au centre de la ville de Bir Ghbalou (Bouira), ainsi que le sprint final dans lequel seront au rendez-vous Youcef Reguigui, Hamza Yacine et même Nassim Saidi.

Les Algériens sont toutefois tenus de surveiller l'Erythréen Meron Hagos qui pointe à 9 secondes seulement du maillot jaune, l'Algérien Ayoub Sahiri.

L'entraîneur du NR Dély Ibrahim, Hakim Hamza, a expliqué que "l'étape de Bouira passant par Tablat sera la plus difficile pour tous les coureurs de peloton, même si nos coureurs ont l'habitude de se préparer sur les hauteurs de Tablat (..) mais c'est difficile pour nous de conserver le maillot au vu de la concurrence acharnée des Rwandais et Erythréens".

Inscrit au calendrier de l'Africa Tour de l'UCI, le Tour d'Algérie est régi par les règlements de la FAC et ceux de l'Union Cycliste Internationale. Il est placé sous le contrôle d'un commissaire de course et d'un inspecteur antidopage.