Madagascar: Orange Madagascar - Un nouvel engagement avec des promesses de marque

Orange Madagascar, l'un des principaux acteurs des télécommunications à Madagascar, a présenté sa nouvelle promesse de marque lors d'une cérémonie officielle organisée hier. Intitulée « Orange eo anilanao », cette nouvelle signature incarne l'engagement continu de l'entreprise envers le peuple malgache, une présence constante et significative dans la vie de chaque individu et dans toutes les situations.

La cérémonie de présentation a été honorée par la présence de personnalités importantes, dont Frédéric Debord, DG d'Orange Madagascar, Christel Heydemann, DG du Groupe Orange, et Jérôme Hénique, directeur exécutif et CEO d'Orange Afrique et Moyen-Orient. Cette convergence d'acteurs clés témoigne de l'importance accordée à cette nouvelle étape dans l'histoire d'Orange Madagascar. Frédéric Debord a souligné que « Orange eo anilanao » va bien au-delà d'un simple slogan publicitaire.

Il représente la quintessence de l'engagement de l'entreprise envers les Malgaches depuis plus de 20 ans. Cette promesse reflète les valeurs fondamentales d'Orange Madagascar : le partage, la solidarité et la générosité. Selon ses explications, cette promesse incarne également une démarche audacieuse et volontariste pour se rapprocher encore plus des Malgaches, pour comprendre leurs besoins et y répondre de manière efficace.

Axes. La nouvelle promesse de marque repose sur des piliers solides qui font la force d'Orange Madagascar. Tout d'abord, un réseau performant, qui garantit une connectivité fiable et rapide à travers le pays. Ensuite, une expérience client de qualité, centrée sur les besoins et les préférences des utilisateurs, offrant des solutions adaptées à chaque individu.

Orange Madagascar s'engage également à proposer des produits et services à la fois généreux et performants, répondant ainsi aux attentes variées de sa clientèle. Enfin, l'entreprise mise sur son capital humain, composé d'experts engagés et passionnés, qui contribuent chaque jour au succès et à la croissance de l'entreprise. « Orange eo anilanao », loin d'être une déclaration d'intention, selon ses initiateurs, est une véritable promesse faite aux clients d'Orange Madagascar.

C'est la promesse d'une agilité dans les services, mobilisant des équipes engagées pour accompagner la population dans l'ère numérique. C'est la promesse d'une vie connectée, où chacun peut accéder au meilleur d'Internet et des technologies numériques, grâce à un réseau de qualité pour tous. C'est aussi la promesse d'un service client incomparable, offrant des expériences enrichissantes pour les utilisateurs.

Cette promesse englobe également l'engagement d'Orange Madagascar envers l'innovation et l'inclusion numérique, ainsi que son soutien aux entreprises opérant à Madagascar et ses actions concrètes en matière de responsabilité sociétale. Bref, en réaffirmant son engagement avec cette nouvelle promesse de marque, Orange Madagascar s'engage à être un acteur de confiance, toujours présent pour ses clients, qu'ils soient particuliers ou professionnels. L'opérateur s'engage également à rester proche et accessible, tout en contribuant activement au développement économique et social de Madagascar.