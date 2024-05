Madagascar: Cybercriminalité - Deux personnes incarcérées pour la publication d'images inappropriées de mineurs

Pratique devenue courante malgré l'existence de dispositifs et de lois pour l'interdire et punir les récalcitrants, la production et la publication de films pornographiques, surtout ceux impliquant des mineurs, constituent un problème majeur dans la société malgache.

Les services chargés de veiller et de lutter contre ce phénomène nuisible ne semblent pas être en mesure d'assumer pleinement leurs responsabilités. Ils pourraient être dépassés par les avancées dans le domaine de l'information et de la communication, qui offrent aux criminels de nouveaux moyens pour commettre des actes abominables. Ce cas vient d'être découvert par le service de lutte contre la cybercriminalité de la police nationale, basé à Anosy.

Deux jeunes hommes sont poursuivis pour la publication et la vente de films pornographiques impliquant des mineurs sur Internet, et ont été arrêtés par cette unité le 22 avril dernier. Ils ont été déférés au parquet du tribunal de première instance d'Antananarivo Anosy et placés sous mandat de dépôt à la maison centrale d'Antanimora.