Madagascar: Total Energies - Lancement de la 4e édition du Challenge Startupper de l'année

Les trois premières éditions ont connu beaucoup de succès. La quatrième le sera encore davantage.

Total Energies annonce le lancement de la quatrième édition du Challenge Startupper de l'année avec à la clé des récompenses pour 100 entrepreneurs sur l'ensemble du continent africain.

Trois lauréats.Madagascar ne sera évidemment pas en reste puisque la sélection nationale débouchera sur la consécration de trois lauréats, de trois catégories de startups. En l'occurrence : un lauréat « Innov'Up » pour le ou la meilleure entrepreneur, un lauréat « Cycle'Up » pour le meilleur projet concernant l'économie circulaire, et enfin le « Power'Up » pour le meilleur projet concernant les énergies durables et abordables. Quatre projets supplémentaires seront sélectionnés par un jury international dans la catégorie « Power'Up ».

L'inscription à ce concours est déjà ouverte et se terminera le 30 juin prochain. Lors d'une conférence de presse tenue, hier au siège de TotalEnergies Marketing Madagascar, Mariéme-Sav Sow, la Directrice générale de la compagnie a exhorté les jeunes startuppers malgaches à participer à ce challenge qui leur ouvrira la voie à de nombreuses opportunités entrepreneuriales.

En effet, chaque lauréat deviendra « Startupper » de l'année par TotalEnergies et bénéficiera d'une dotation financière de 30 millions d'ariary ; d'un accompagnement personnalisé et d'une communication dédiée pour la visibilité de son projet. En outre, les lauréats auront l'opportunité de porter haut les couleurs de leur projet à l'occasion d'un événement de célébration à l'international.

4 critères.Pour participer au challenge, les potentiels candidats doivent résider à Madagascar, être âgés de 18 à 35 ans et proposer un projet de création d'entreprise ou une startup de moins de trois ans, quel que soit le secteur d'activité. Les projets à présenter doivent répondre à 4 critères d'évaluation. En l'occurrence, répondre aux enjeux du développement durable, avoir un caractère innovant, disposer d'une faisabilité et d'un potentiel de développement et respecter dans sa mise en oeuvre l'égalité homme-femme.

La sélection des lauréats sera faite par un jury composé de 8 membres. A savoir : Marième-Sow la DG de TotalEnergies Madagascar et présidente du Groupement des Pétroliers de Madagascar, Johanne Raharinosy, DG de Teknet Groupe et présidente de la Chambre de Commerce et d'Industrie France Madagascar (CCIFM), Lilia Randriamifidimanana, fondatrice de Ivana et présidente du Jeune Patronat de Madagascar, Rivo Rakotondrasanjy, président de FIVMPAMA et de la CCIA et enfin de Rivo Andriamanalina DG d'Abriochem. Notons que cette édition 2024-2025 du challenge coïncide avec les 100 ans de la compagnie TotalEnergies.

« Cette nouvelle édition spéciale 100 ans dont nous donnons aujourd'hui le coup d'envoi est une continuité de la célébration du centenaire de la compagnie et permet à TotalEnergies de réaffirmer sa volonté de promouvoir l'innovation et l'entrepreneuriat ainsi que son soutien au développement économique de Madagascar », a déclaré la DG de la compagnie, Marième-Sav Sow.