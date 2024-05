Madagascar: Examens officiels en approche - 805 élèves dotés de kits scolaires à Tamatave

805 élèves de l'Ecole Primaire Publique Dépôt - Analankininina à Tamatave ont été récemment dotés de fournitures scolaires et de céréales infantiles à travers une campagne de soutien à l'éducation et de sensibilisation à l'environnement (projet Kopakelatra) de la STAR. 93 d'entre eux sont élèves de la CM2 et ont reçu en priorité leurs fournitures scolaires pour les aider à faire face au mieux à l'examen officiel CEPE.

L'objectif principal de cette dotation est de soutenir l'éducation, essentiellement afin de décharger les parents d'un poids en ce qui concerne les dépenses liées à l'achat de fournitures scolaires. L'équipe RSE et des représentants de l'agence de la STAR à Tamatave se sont également déplacés à l'orphelinat Sainte Madeleine pour distribuer des kits scolaires, des livres et des céréales infantiles aux enfants de moins de 12 ans éduqués et pris en charge par l'orphelinat.

Par ailleurs, une sensibilisation de masse a été effectuée avec l'équipe de KOPAKELATRA qui a sillonné les quartiers de Tamatave pour inciter la population au tri et à la collecte de bouteilles en plastique usagées. Grâce à ces sensibilisations, près de 7 700 bouteilles en plastique ont pu être collectées. Ce chiffre est estimé à plus de 60 tonnes de bouteilles en plastique depuis le début de l'année. Ces actions réaffirment l'engagement de la STAR à soutenir la communauté face aux difficultés quotidiennes et leur contribution à la lutte contre le changement climatique.