Madagascar: Scouts - Education à impact social au service de la lutte contre la malnutrition

Avec plus de 420 000 enfants, adolescents et femmes bénéficiaires des actions des scouts dans le domaine de la lutte contre la malnutrition dans les régions Anosy et Androy.

Le scoutisme, à travers sa méthode éducative unique, a des retombées positives sur les communautés. En matière de lutte contre la malnutrition, il s'agissait de mener des activités d'éducation nutritionnelle en sourire et en chansons, à travers des jeux divers.

Les scouts, très présents sur le terrain, ont ainsi joué, et continuent de jouer un rôle non négligeable dans la lutte contre la malnutrition à Madagascar. En effet, le scoutisme parvient, non seulement à apporter un plus chez ses jeunes membres, mais leur permet également de contribuer à impacter leurs communautés.

« Cette méthode, à la fois éducative et impactante a fait ses preuves en forgeant la citoyenneté de jeunes Malgaches depuis maintenant 100 ans », a-t-il été souligné. Et d'ajouter qu'aujourd'hui, l'UNICEF soutient cette initiative, « offrant un exemple de collaboration gagnant-gagnant, d'une part pour les scouts de mettre en oeuvre ses programmes éducatifs à travers un soutien technique cohérent, et d'autre part pour l'UNICEF et ses partenaires d'avoir un impact en profondeur et des résultats efficients auprès des populations qui en ont le plus besoin ».