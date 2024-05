Afrique: Événement - 25 pays participeront au CEO Business Forum Indian Ocean

Madagascar abritera un événement d'envergure régionale et internationale intitulé CEO Business Forum Indian Ocean qui aura lieu les 14 et 15 novembre 2024 au CCI Ivato.

Ce forum économique est organisé conjointement par Gatenews Africa et la Fédération des Chambres de Commerce et d'Industrie de Madagascar (FCCIM). « Il s'annonce comme un événement essentiel dans le contexte géoéconomique actuel. Nous prévoyons ainsi plus de 25 pays riverains de l'océan Indien qui y participeront activement », d'après les explications de Rojo Claudino Andrianasolo, président du CEO Business Forum, lors d'une conférence de presse.

Le thème choisi dans le cadre de cet événement parrainé par différents ministères clés sera axé sur « Économie dynamique, partenariats stratégiques : L'esprit de l'Océan Indien ». Ces départements ministériels sont notamment le ministère des Affaires étrangères, le ministère de l'Économie et des Finances, le ministère de la Pêche et de l'Économie bleue, ainsi que le ministère de la Communication et de la Culture.

Stimuler l'investissement

En outre, le président du CEO Business Forum tient à affirmer que ses objectifs quant à l'organisation de ce forum économique sont ambitieux mais réalisables

. En effet, « nous cherchons à encourager les échanges commerciaux équitables et à stimuler l'investissement dans des secteurs clés de la zone océan Indien. Pendant ces deux jours, nous aborderons des sujets importants tels que la transition énergétique, l'industrie créative, l'économie bleue, l'agrobusiness, le changement climatique, l'intelligence artificielle, la diplomatie économique, le commerce équitable, la gestion des risques et la résilience, les partenariats public-privé, le tourisme durable et bien d'autres », a-t-il enchaîné.

%

Durant ce forum économique, plusieurs formats d'interactions professionnelles seront organisés. On peut citer, entre autres, des ateliers, des conférences-débats, des keynotes, des rencontres BtoB (business-to-business) et BtoG (business-to-government), ainsi que des sessions de réseautage de haut niveau.

Retombées significatives

« Le CEO Business Forum aspire ainsi à être un catalyseur de paix et de stabilité en favorisant les partenariats commerciaux et les collaborations transfrontalières. Les retombées potentielles sur Madagascar et la région de l'océan Indien seront significatives, avec la création d'emplois, le transfert de savoir-faire et la croissance économique durable », a fait savoir Rojo Claudino Andrianasolo.

Et lui de rajouter que l'Océan Indien émerge comme un pivot économique, reliant les continents européen, africain, asiatique et océanien. « À l'origine de cet événement se trouve la reconnaissance des vastes opportunités économiques inexploitées dans la région et de sa position stratégique. Et Madagascar, située au coeur de cette zone, se révèle être un acteur naturel pour faciliter ce développement et jouer un rôle clé dans la prospérité régionale », a-t-il conclu.