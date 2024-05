Madagascar: Donak'afo de Betsizaraina - Bodo, Mahery, Rija R., Benny et Bebey à l'affiche

Donak'afo, le rendez-vous festif annuel de Betsizaraina revient. Cet événement très attendu, qui a été initié depuis 1958, aura lieu durant le week-end de la Pentecôte cette année.

Les 19 et 20 mai prochains, les projecteurs seront braqués sur ce village où les symboles de partage et d'entraide restent d'actualité. Les raisons qui ont amené les anciens à organiser la première édition Donak'Afo en 1958 ne sont plus très claires. En revanche, la nouvelle génération l'a pérennisé pour maintenir la flamme et renforcer les liens entre les natifs de cette localité située au nord de la commune d'Ambohimangakely.

C'est dans cette optique que l'ANOB (Amicale des Natifs et Originaires de Betsizaraina) organise cette réunion annuelle : réunir les habitants originaires et riverains des villages voisins autour d'un feu de camp animé par des artistes de renom. Pour cette édition 2024, la scène verra se relayer Benny et Bebey, Ony, Tolotra, Douglas, Bodo, Rija Ramanantoanina, Mahery, Nanie et Luc.

Leur réputation, qui n'est plus à faire, garantira une ambiance enflammée. Les organisateurs attendent en tout cas un public plus nombreux en comparaison avec les éditions précédentes. Autour de la scène, différents stands seront installés pour permettre à ceux qui le désirent de présenter leurs produits et services. Le feu de camp sera précédé par l'abattage traditionnel de zébu qui symbolise la solidarité entre les intimes de Betsizaraina.