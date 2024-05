Madagascar: Pendant les vacances du 1er mai, l'influence de marque du marché du tourisme culturel de la ville de Zibo a été nettement renforcée

Le 5 mai, selon les informations fournies par le Bureau de la Culture et du Tourisme de la ville de Zibo, pendant les vacances du 1er mai, le marché du tourisme culturel de la ville, en enrichissant l'offre de produits et en améliorant la qualité d'expérience touristique, a répondu aux demandes de consommation diversifiées et personnalisées des visiteurs. Le nombre de visiteurs à Zibo a continué d'augmenter, et l'influence de marque du marché du tourisme culturel de la ville a été nettement renforcée.

Pendant les vacances du 1er mai, le marché du tourisme culturel de la ville a été stable, ordonné et exceptionnellement animé. Les principales caractéristiques observées comprennent une attractivité touristique persistante, avec un nombre croissant de visiteurs ; les données concernant des sites touristiques ont atteint de nouveaux records, avec une augmentation du nombre de visiteurs dans les 18 principaux sites suivis par rapport à l'an dernier ; les nouvelles activités économiques continuent de prospérer. Avant les vacances du 1er mai de cette année, la ville de Zibo a entièrement rénové ses sites et renouvelé ses produits du tourisme culturel, avec des effets significatifs générés par les nouvelles activités telles que les visites nocturnes, les gîtes, les foires du patrimoine immatériel et les activités culturelles spéciales.

Durant les vacances du 1er mai, la ville de Zibo a proposé un riche programme d'activités culturelles et touristiques, ce qui a développé ainsi les besoins culturels du peuple. Au niveau des activités culturelles, la ville a organisé au total 332 événements culturels publics, avec la participation de plus de 673 mille personnes en distanciel et sur place.

Les plus importantes activités culturelles publiques organisées sont l'Exposition des Manuscrits d'Écrivains contemporains chinois, le sixième Festival des Arbres de Neige, et l'Exposition régulière du patrimoine culturel immatériel sous le thème « Patrimoine immatériel magnifique, Zibo charmant », qui ont non seulement renforcé la vitalité culturelle de la ville et stimulé le tourisme au bien-être de la population locale, mais ont également offert aux habitants et visiteurs un « festin culturel à leur porte ».

Dans le secteur du tourisme, les principaux sites touristiques de la ville de Zibo ont planifié plusieurs activités thématiques basées sur le concept d'interaction avec les visiteurs, afin d'enrichir l'offre de produits touristiques pendant les vacances. Par exemple, la zone touristique de l'ancienne cité marchande du village Zhou a organisé une série d'activités culturelles et touristiques thématiques. Aussi, d'autres activités ont été organisées, telles que le rafting musical immersif dans la zone touristique Roche Hongyeshi, les luges en montagne, et le Festival exotique de « petit Lijiang ».

De plus, la ville de Zibo a également suivi de près les travaux de promotion du tourisme favorable au public. En publiant des guides de voyage et des conseils de voyages sur les réseaux sociaux pendant les vacances, ainsi qu'en installant des présentoirs du tourisme culturel de Zibo dans des lieux tels que les gares ferroviaires, les agences de voyage et les sites populaires, la ville de Zibo a apporté des recommandations touristiques aux visiteurs venant d'autres régions.

La ville de Zibo se concentrera sur l'objectif de devenir une destination touristique reconnue, en continuant à fournir des produits d'itinéraires touristiques, en intensifiant les efforts de promotion, en planifiant des activités thématiques, en lançant constamment des politiques préférentielles, en enrichissant les activités touristiques et les scénarios de consommation, en développant la matrice d'intégration culturelle et touristique, afin de renforcer et d'embellir davantage la marque du tourisme culturel, et de promouvoir le développement de haute qualité de l'intégration culturelle et touristique.