Madagascar: Stand-up « Mbola Mijoro » by Joely - Diffusion au Cinepax à partir de demain

Bonne nouvelle pour les fans d'Andrianina Rajoelisoa en terre malgache. Son dernier spectacle de stand up « Mbola Mijoro » qui s'est joué à guichet fermé au Théâtre Traversière à Paris le 4 mai dernier sera diffusé au Cinepax Ambodivona sur plusieurs dates, à partir de demain 17 mai.

Comédien et poète

Si jamais ce nom ne vous dit rien, c'est parce qu'il est plus connu sous son nom d'artiste « Joely », simple mais tellement efficace. Suivi par plus de 600 mille personnes sur son réseau social de divertissement « C'est du Joely » sur Facebook, les différents personnages que Joely joue dans les sketchs qu'il conçoit et publie périodiquement amusent et ravissent petits et grands, de par leur réalisme et authenticité mais aussi de par son talent à transmettre des messages empreints de moralité de façon humoristique.

En tout cas, le public est bien d'accord sur le fait qu'il sait aussi bien reproduire chacun de ses personnages inspirés de la société malgache selon leurs caractéristiques propres, dans les moindres détails et suivant des contextes d'actualité. Ce qui est assez étonnant étant donné qu'il ne vit plus à Madagascar depuis quelques années déjà. Une corde de plus à l'arc de cet artiste qui, soit dit en passant, est également un poète hors pair.

Joely se dévoile

Mais le spectacle de stand up récent de Joely a mis en lumière une autre facette de cet artiste aux multiples talents. Il a en effet avoué que si derrière les écrans, il est rarement lui-même, incarnant le plus souvent un personnage, sur scène, c'est totalement différent, il adore être lui-même. « D'ailleurs je fais très peu de personnages quand je suis sur scène. Je fais juste du stand-up » a-t-il souligné. Justement, il confie à propos de ce dernier spectacle : « J'ai appelé ce spectacle «Mbola mijoro» en référence au stand-up et au fait que je suis encore debout malgré toutes les difficultés ».

Joely souhaitait partager cette expérience inédite avec le public de Madagascar, la terre de ses racines. « Mbola Mijoro » sera donc projeté en salle dans la capitale, au Cinepax Ambodivona notamment, à partir de demain à 18 heures. Plusieurs autres dates sont également déjà disponibles dans la programmation du Cinepax jusqu'au 23 mai. Les billets sont déjà en vente au Cinepax et chez Kibo au tarif unique de 15 000 ariary.