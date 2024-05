Afrique: Parkour - Mondial Montpellier - Madagascar n'a pas démérité

La Grande île a été représentée fièrement par quatre athlètes lors de la Coupe du Monde de Parkour, dans le cadre du Festival international des sports extrêmes (FISE), à Montpellier, ce week-end.

Du 10 au 12 mai 2024, la ville de Montpellier, en France, a été le théâtre de la Coupe du Monde de Parkour, où Madagascar a brillé par sa présence et son engagement. Malgré une compétition acharnée et un niveau de jeu exceptionnellement élevé, la délégation malgache a démontré son talent et sa détermination à représenter fièrement la Grande île.

Composée de quatre athlètes de haut niveau, l'équipe malgache de Parkour a été soigneusement sélectionnée pour ses performances remarquables lors du championnat national. Il s'agit de Patty Andrianavalona, seule femme de l'équipe, et des athlètes masculins Toky Ranaivomanana, Serge Ranaivomanana et Dinah Rakotoarijaona.

« Le dimanche 12 mai 2024 a marqué la fin de la Coupe du monde de Parkour au Fiseworld Montpellier, où nos athlètes malgaches ont eu l'honneur de se présenter devant les yeux du monde entier. Bien que la route vers la finale ait été ardue, nos athlètes ont laissé une marque indélébile, démontrant au monde entier que Madagascar regorge de talents extraordinaires. Malgré des résultats qui ne les ont pas conduits en finale, nos athlètes ont donné le meilleur d'eux-mêmes, portant haut les couleurs de notre nation avec fierté », déclare Faliniaina Antonio, coach et président de l'association Traceur Gasy.

Dans un message empreint d'humilité et de gratitude, Faliniaina Antonio a exprimé sa reconnaissance envers tous ceux qui ont soutenu l'équipe malgache dans cette aventure. Il a souligné l'importance de ses expériences pour l'avenir du Parkour malgache, promettant des succès encore plus grands à venir. Grâce au soutien continu de la communauté, amis, familles et partenaires, l'équipe malgache de Parkour est prête à relever de nouveaux défis et à continuer de briller sur la scène internationale.