Tunisie: Médenine - Au rythme des examens nationaux

Pour ne rien laisser au hasard et ne pas être pris de court à la dernière minute, M. Saïd Ben Zayed, gouverneur de Médenine, tient à se préparer à l'avance pour être toujours au rendez-vous.

Les examens nationaux approchent à grands pas. Et pour assurer leur bon déroulement dans les neuf délégations que compte la région, le gouverneur a convoqué, lundi dernier, au siège de son département, tous les délégués et les intervenants concernés, à une réunion de suivi des préparatifs engagés pour la réussite de ces examens. Volets évoqués, matériel et logistique, personnel, moyens de transport nécessaires, candidats en situation particulière (cas de handicap ou détention...), ainsi que l'aide que les autorités régionales pourraient fournir à la direction régionale de l'enseignement (DRE) en cas de besoin.

5.301 candidats au Bac

5.301 candidats au total se présenteront à l'examen du baccalauréat, dont 457 poursuivant leurs études dans des lycées privés et 298 à titre individuel (candidats libres). Ils seront répartis sur 30 centres d'écrit en plus d'un centre de dépôt et 2 centres de correction.

La session principale aura lieu les 5-6-7-10-11-12 juin, alors que celle de contrôle est prévue du 1er au 4 juillet prochain.

9e : 1.567 candidats

%

Pour l'examen du diplôme de fin de l'enseignement de base général et technique (la neuvième), les épreuves auront lieu les 24-25-26 juin, auxquelles se présenteront 1.567 collégiens, dont 93 sont issus des écoles privées. Vont également passer ce concours 30 candidats de l'enseignement technique relevant des institutions publiques. Au total, 9 centres d'écrit leur sont réservés en plus d'un centre de dépôt et un centre de collecte et de distribution.

Enfin, 2.948 élèves, dont 200 des écoles privées, à Médenine, se préparent à passer le concours de la 6e, dans l'espoir de décrocher une place dans un collège pilote. Les examens se dérouleront les 20-21-22 juin prochain, dans 9 centres d'écrit.

Proclamation des résultats

A noter que les résultats du Bac seront annoncés le 25 juin. Pour la fin d'étude de l'enseignement de base, le 14 juillet et le 11 juillet pour l'enseignement technique. Alors que pour le concours d'accès aux collèges pilotes, les résultats sont prévus pour le 7 juillet.

Bonne chance à tous nos élèves.