Tunisie: Nabil Ammar rencontre des membres de la communauté tunisienne résidant au Royaume de Bahreïn - Les efforts seront continus pour renforcer tous les aspects d'encadrement des Tunisiens à l'étranger

A l'occasion de sa visite à la tête de la délégation tunisienne participant aux travaux de la trente-troisième session du Sommet arabe accueillie par la capitale bahreïnie Manama, M. Nabil Ammar, ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l'étranger, a rencontré hier des membres de la communauté tunisienne résidant dans le Royaume frère de Bahreïn.

Le ministre a présenté le plan de travail de son département et ses efforts continus pour renforcer tous les aspects d'encadrement des Tunisiens à l'étranger, de la défense de leurs droits et du développement du niveau des services consulaires qui leur sont fournis. Il a indiqué que la communauté tunisienne à l'étranger est une partie chère et intégrante de la patrie, soulignant l'importance de sa contribution à la promotion de la position de la Tunisie à l'étranger.

Nabil Ammar a écouté les membres de la communauté sur certaines des difficultés auxquelles ils sont confrontés, leurs idées et propositions concernant le travail consulaire et les services administratifs en Tunisie et leur contribution aux efforts de développement en Tunisie, en particulier la création d'opportunités d'investissement.