Tunisie: Golf - Finale du championnat de Tunisie des jeunes - La parade des favoris

Le rideau est tombé sur le championnat de Tunisie de golf des jeunes avec la finale de l'édition 2023-2024 disputée dans une ambiance bon enfant au cours d'un beau week-end ensoleillé au golf El Kantaoui à Sousse. Les cinq associations présentes se sont départagées les 12 trophées : quatre pour l'AGH, l'AGK et la GGA trois pour chacun, et le CGC et l'ASG Djerba un pour chacun.

Sur le plan individuel, on n'a pas enregistré de surprises et les premières loges sont revenues aux favoris en puissance parmi les golfeurs et golfeuses de l'élite nationale. C'est ainsi que dans l'épreuve reine des juniors (U18), Isra Bouamor (ASG Djerba) a réussi à conserver son titre avec panache face à son éternelle rivale de l'AGH, Ibtihel Hammami. Partie avec un retard de 4 coups lors de la première journée face à la sociétaire de Hammamet, Bouamor est parvenue à rattraper son retard et remporter le titre.

Chez les garçons, on note la grande victoire du Hammametois Ghaith Rhimi qui a construit son succès dès le premier jour.

Dans la catégorie des cadets (U15), la domination du joueur de la GGA, Mehdi Ben Youssef, chez les garçons, et la sociétaire de l'AGK Yasmine Driss, chez les filles, était très nette. C'était la même chose, d'ailleurs, dans la catégorie des minimes (U13) où Elyès Zarrad, CGC, a enlevé brillamment le sacre, alors que Elyès Kammoun a laissé filer sa couronne au profit de Mtir Bouaoun dans la catégorie écoles (11 ans).

Les autres jeunes champions qui ont inscrit merveilleusement leur nom sur l'album d'or du championnat de Tunisie sont : Amine Ben Nasr GGA, Mehdi Ladjimi AGK, Khaled Belhaj Yahya GGA, Lina Barhoumi AGH, Zeineb Mhadhebi AGH et Molka Ben Ayed AGK.

Palmarès des catégories

Jeunes Filles

15-18 : Isra Bouamor-Championne ASG Djerba

13-14 ans : Yasmina Driss-Championne AGK

11-12 ans : Lina Barhoumi-Championne AGH

9-10 ans : Zeineb Mhadhebi-Championne AGH

Julia Quaglia-Vainqueur de la série GGA

8 ans : Molka Ben Ayed-Championne AGK

Jeunes Garçons

15-18 ans : Gaith Rhimi-Champion AGH

13-14 ans : Mehdi Ben Youssef-Champion GGA

12 ans : Elyès Zarrad-Champion CGC

11ans : Mtir Bouaoun-Champion AGH

Meelan Chukri-Vainqueur de la série GGA

10 ans : Amine Ben Nasr-Champion GGA

8-9 ans : Med Mehdi Ladjimi-Champion AGK

7 ans : Khaled Belhaj Yahya-Champion GGA