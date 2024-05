Tunisie: L'ES Métlaoui battue en déplacement - Le doute qui s'installe !

L'ESMétlaoui se trouve fragile à l'extérieur. Un match perdu à La Marsa qui l'oblige à se remettre en cause à partir du prochain match devant l'OB.

L'Etoile des mines s'est inclinée face à l'ASM lors de son deuxième match consécutif à l'extérieur en play-out. Une défaite qui a sonné comme un coup de tonnerre pour les supporters et a plongé l'entourage du club dans une spirale d'inquiétudes. Le premier élément qui saute aux yeux est l'inconstance tactique affichée par l'équipe. Le coach, tiraillé entre le 4-4-2 et le 3-5-2, semble incapable de se fixer sur un système de jeu qui sied le mieux à ses joueurs.

Ceci se traduit par un jeu décousu, dénué de repères et d'automatismes, favorisant ainsi les errements défensifs et les approximations offensives. Ce n'est pas tout, une deuxième erreur de casting a été relevée avec l'incompréhensible décision de reléguer deux titulaires inamovibles au statut de remplaçants, en l'occurrence le buteur Chance et Ahmed Ouled Bahia. Ces choix ont privé l'équipe de sa créativité et de sa percussion offensive.

Stérilité offensive

La stérilité offensive qui plombe l'équipe depuis le début de la phase du play-out est le résultat évident d'un manque de coordination dans les mouvements offensifs, d'une absence de créativité dans le dernier tiers du terrain et d'une finition défaillante. Avec un seul but marqué à l'extérieur, l'ESM souffre d'une véritable stérilité offensive qui l'empêche de ramener des points lors des déplacements.

La défaite face aux banlieusards du nord (la première dans cette phase) et les résultats favorables des concurrents pour le maintien ont mis les miniers dans une situation des plus périlleuses. La pression monte inexorablement sur les épaules des joueurs et du staff technique, qui se retrouvent dos au mur et contraints de réagir lors du prochain match à domicile face à l'OB jeudi prochain, sous peine de sombrer dans les abysses de la relégation.