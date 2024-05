Madagascar: Projets de proximité - Rajoelina appuie sur l'accélérateur

Le président Andry Rajoelina met les bouchées doubles dans la mise en oeuvre des projets de proximité. Dans le cadre d'une tournée dans la partie Sud du pays, il a entamé son périple dans la région Vakinankaratra, hier.

Pied au plancher. Andry Rajoelina, président de la République, s'engage à corps et à cri pour accélérer la mise en oeuvre des projets de proximité qui figurent parmi ses engagements de campagne. Il s'agit de la principale activité du chef de l'État durant un road-show qu'il effectue dans le Sud du pays, depuis hier.

Le locataire d'Iavoloha a démarré son périple par la région Vakinankaratra. Le coup d'envoi de la tournée présidentielle a ainsi été donné à Antanifotsy. Il a ensuite fait un saut à Mandoto, en passant par "la remise officielle" du nouveau pont de Manandona, pour terminer la journée à Antsirabe. À chacune de ses étapes, il y a eu une activité incontournable. La distribution de kits solaires aux ménages bénéficiaires.

Dans le cadre du projet "Hazavana ho anao", le but est de doter d'une source énergétique durable les ménages qui n'ont pas accès au réseau interconnecté de la Jirama, surtout les ménages vulnérables. Outre les ampoules LED alimentées par une plaque photovoltaïque, l'énergie fournie par le kit solaire permet aussi d'alimenter en électricité une petite radio, et de recharger la batterie d'un téléphone mobile.

"Il s'agit d'un projet qui me tient à coeur que d'apporter de la lumière dans une famille", affirme le chef de l'État. Pour démontrer le programme "Hazavana ho anao", Andry Rajoelina l'inscrit systématiquement dans ses allocutions sur la démocratisation de l'accès à l'énergie et la transition énergétique. Ceci bien qu'il s'agisse d'un projet de proximité. C'est le cas, par exemple, lors de son discours au Congrès AIM ou Annual Investment Meeting, à Abu Dhabi, la semaine dernière.

Sécurisation foncière

Dans une lettre lue à l'entame du conseil des ministres du 2 mai, le chef de l'État a rappelé au gouvernement que le programme de dotation de kits solaires fait partie des engagements présidentiels. Dans cette missive, il demande l'accélération de sa mise en oeuvre "dans les meilleurs délais". Afin de booster la distribution, Andry Rajoelina en personne supervise les opérations sur le terrain à chacune de ses descentes.

Outre l'accès à un éclairage renouvelable, le locataire d'Iavoloha avance aussi les avantages financiers dans ses arguments en faveur du projet "Hazavana ho anao". Face aux bénéficiaires à Antsirabe, il soutient que "chaque kit solaire mis à disposition du ménage lui permettra d'économiser 10.000 à 20.000 ariary par mois en moyenne sur l'achat de pétrole lampant ou de bougies".

Il y a aussi les bénéfices sur la santé publique, puisque les lampes solaires n'émettent pas de gaz nocif. À l'instar de celui d'hier, dans la capitale du Vakinankaratra, ces descentes sur terrain sont aussi une occasion pour le locataire d'Iavoloha de renouer avec "les foules contactes". Faisant d'une pierre, deux coups, les distributions de kits solaires sont aussi, l'occasion pour Andry Rajoelina de constater, sur terrain, la mise en oeuvre de la distribution des carnets de Fokontany avec QR code.

Comme hier, et à Taolagnaro, le 26 avril, les anomalies dans la distribution des nouveaux carnets de Fokontany lui sont rapportées par la foule qui lui fait face. À Antsirabe, le locataire d'Iavoloha a réitéré la consigne aux responsables concernés, à tous les niveaux, selon laquelle il faut améliorer la méthodologie de distribution des carnets de Fokontany avec QR code, tout en l'améliorant.

La possibilité pour les ménages de bénéficier des appuis et des dotations étatiques, comme les kits solaires, passent par la possession du nouveau carnet de Fokontany. Une nouvelle fois, le Président, himself, a expliqué de vive voix aux citoyens que chaque ménage doit avoir un carnet de Fokontany avec QR code. Que les membres de chaque ménage, avec un certain nombre de données individuelles, doivent y être référencés. Que chaque appui ou dotation sociale reçue par chaque ménage doit y être traçable, ensuite.

L'usage du nouveau carnet de Fokontany, ajoute le chef de l'État, permet d'éviter les abus et détournements des aides sociales. Il permettra aussi, lorsque le système sera rôdé, d'aménager les aides aux besoins des ménages destinataires. La descente présidentielle dans le Vakinankaratra, hier, a aussi permis à Andry Rajoelina de lancer une nouvelle vague de distribution des certificats et titres fonciers dans le cadre de projet de sécurisation foncière destinée, notamment, aux agriculteurs.

Dans le district d'Antanifotsy, plus de trente-quatre mille documents fonciers sont ainsi distribués. À Mandoto, le président de la République a réaffirmé l'objectif selon lequel deux millions de certificats fonciers sont à distribuer durant les prochains mois. Il affirme ainsi que jusqu'à la fin de son second quinquennat, "40% des Malgaches" pourront bénéficier de documents fonciers en bonne et due forme.