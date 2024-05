Madagascar: Commerce - Baisse du prix du riz sur le marché local

Les prix du riz local fléchissent auprès des grossistes de la capitale. Cette baisse est due à la disponibilité accrue du riz et à l'augmentation de la production.

La disponibilité du riz local et la fin de la période de récolte se font sentir sur les prix du riz dans la capitale. Cette céréale se vend maintenant entre 175 et 350 ariary moins cher le kilo, par rapport à il y a quelques semaines. Dans les marchés de la capitale, le kapoaka se vend en moyenne à 700 ariary. Cette tendance est surtout remarquée auprès des grossistes et des semi-détaillants. Toutefois, les prix du riz dans les épiceries de quartier stagnent.

À Mahazo, par exemple, le Vary gasy se négocie entre 2 500 et 2 700 ariary le kilo. Il en va de même pour d'autres variétés comme le Makalioka, vendu en moyenne à 3 150 ariary le kilo, alors qu'auparavant, les prix pouvaient atteindre 3 500 ariary. C'est un soulagement pour les ménages qui font toujours face aux effets de l'inflation. Néanmoins, la récolte de riz a été bonne en 2023, avec une augmentation de 9 % de la production. Cela a renforcé la disponibilité de cette denrée vitale et a considérablement réduit les importations de riz. Cette disponibilité accrue de riz sur le marché local a d'ailleurs contribué à la baisse des prix.

Rôle essentiel

«C'est la fin des récoltes. Le riz d'Imerintsiatosika ou encore de Mahitsy commence à être commercialisé, c'est la raison pour laquelle les prix du riz régressent», explique Andrianiaina Randriamiaramahefa, directeur du Commerce Intérieur auprès du ministère de l'Industrialisation et du Commerce. Cette baisse est confirmée par le dernier bulletin mensuel de l'Observatoire du riz, qui fait état d'une diminution de 0,6 à 3,2 % des prix du riz dans différentes régions de l'île.

%

Le ministère de l'Industrialisation et du Commerce (MIC) a également collaboré étroitement avec la State Procurement of Madagascar (SPM) pour réduire les importations de riz. Le rôle essentiel joué par le ministère assure un approvisionnement régulier et stable en riz dans toutes les régions, répondant ainsi à sa principale préoccupation : assurer l'accès aux produits de première nécessité à la population et stimuler l'économie locale. Dans cette optique, des pépinières industrielles ont été établies pour encourager la production et la consommation locales.