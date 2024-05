Madagascar: Challenge Startupper - Le changement climatique impacte la situation sanitaire

La quatrième édition du Challenge Startupper de l'Année par TotalEnergies a été lancée hier à Ankorondrano. Un concours visant particulièrement les jeunes entrepreneurs.

Coup d'envoi. La nouvelle édition du Challenge Startupper pour l'année 2024 a été lancée hier dans les locaux de TotalEnergies à Ankorondrano. Trente-deux pays africains participent à ce défi, dont Madagascar. À travers le concours, les jeunes âgés de 18 à 35 ans ayant un projet de création d'entreprise ou une startup de moins de trois ans sont incités à y participer, peu importe le secteur d'activité dans lequel ils opèrent. Pour s'inscrire et envoyer les dossiers de candidature, les candidats auront jusqu'au 18 juin 2024. En participant au Challenge Startupper, les jeunes rempliront des critères répondant aux normes de développement.

Rinaniaina Rabearivony, responsable communication au sein de TotalEnergies Marketing Madagasikara, cite les critères d'éligibilité au concours : « Le projet doit répondre aux enjeux du développement durable, tout en ayant un caractère innovant. Il devrait répondre aux critères de faisabilité et constituerait un potentiel de développement.

De plus, le respect du principe de l'égalité homme/femme est aussi demandé en incluant des femmes dans le projet. » Les intéressés peuvent désormais s'inscrire sur le site en choisissant parmi les catégories : projet de création d'entreprise ou startup de moins de trois ans. Ensuite, les candidats doivent répondre à des questionnaires pour que le dossier soit complet.

Briser les obstacles

La quatrième édition du Challenge Startupper vise à soutenir et à récompenser de jeunes entrepreneurs ou entrepreneures résidant à Madagascar. Ce concours est une édition spéciale organisée dans le cadre de la célébration du centenaire de la Compagnie TotalEnergies. Trois catégories de prix seront décernées, notamment le lauréat « Innov'up » pour le meilleur entrepreneur, le lauréat « Cycle'Up » pour le meilleur projet concernant l'économie circulaire et le lauréat, « Power'Up » pour le meilleur projet concernant les énergies durables et abordables.

Le concours vise à briser les obstacles rencontrés par les jeunes pour se lancer dans le domaine de l'entrepreneuriat. Chaque lauréat sera « Startupper de l'Année par TotalEnergies » et bénéficiera d'une dotation financière s'élevant à trente millions d'ariary ainsi que d'un accompagnement personnalisé et d'une communication dédiée pour donner de la visibilité à son projet. De plus, les lauréats du concours Challenge Startupper auront l'opportunité de présenter leur projet lors d'un événement de célébration à l'international.

Marième Sav Sow, directrice générale de TotalEnergies Marketing Madagasikara, affirme la volonté de TotalEnergies de promouvoir l'innovation et l'entrepreneuriat ainsi que son soutien au développement socio-économique de Madagascar.

Les trois premières éditions du Challenge Startupper ont connu un succès. « Nous pensons que les jeunes commencent à s'intéresser au domaine entrepreneurial car nous avons enregistré deux cents candidats lors des deux premières éditions et avec la troisième édition, nous avons reçu huit cent soixante-et-onze dossiers. Nous espérons avoir plus de mille candidats pour cette édition spéciale », souligne Rinaniaina Rabearivony, responsable communication au sein de TotalEnergies Marketing Madagasikara.