Madagascar: Toliara - Des avions privés à la rescousse des dessertes touristiques

La haute saison touristique pourrait être sauvée par l'existence d'avions privés qui proposent des offres intéressantes pour rejoindre les zones touristiques. Une bonne nouvelle pour les opérateurs.

Des vols commerciaux à bord de petits avions privés. La société GS Aviation annonce la mise à disposition d'avions privés pour rejoindre des villes et des zones touristiques. L'activité n'est pas nouvelle pour la société mais l'est quelque peu pour les agences de voyages, les organisateurs de voyage et les passagers désirant effectuer des voyages rapides, vu le contexte actuel de la compagnie nationale malgache.

En ce début de haute saison, la compagnie aérienne Tsaradia se trouve en difficulté en raison d'une flotte insuffisante, ouvrant ainsi la porte à des alternatives proposées par des sociétés privées d'aviation. Pour certains, il s'agit d'une concurrence équitable, mais pour d'autres, elle est jugée déloyale, comme en témoignent les commentaires sur les réseaux sociaux.

« Nous avons remarqué que la compagnie aérienne privée fait des annonces remarquables concernant l'ouverture de ses vols commerciaux. Elle dessert des grandes villes telles que Toliara, Antsiranana, Sainte-Marie et Taolagnaro. Nos clients pourraient être intéressés, mais nous devrons réfléchir à deux fois en raison des coûts », déclare une agence de voyage à Toliara.

%

Coût

Selon les explications, chaque appareil peut transporter jusqu'à sept personnes et présente des caractéristiques de modernité et de technologie de pointe. Par exemple, un trajet entre Antananarivo et Toliara ne prend qu'une heure et demie.

Selon l'annonce de la compagnie privée, le vol est entièrement adapté aux préférences des clients, offrant ainsi un niveau de confort et une « flexibilité inégalée ». Cette prestation vise à réduire le temps de voyage tout en prolongeant le séjour. Cependant, en raison des problèmes liés à l'insuffisance de flotte chez Tsaradia, certains touristes ont récemment été contraints de rentrer à la capitale depuis Toliara en car, un voyage de près de 28 heures. De nombreux passagers ont été confrontés à des annulations de vols, les obligeant à trouver d'autres moyens de transport pour rejoindre Antananarivo.

La compagnie privée attire également les clients en offrant divers services, tels que la possibilité d'organiser des réunions d'affaires en vol, tout en soulignant que ses vols commerciaux offrent « une intimité accrue sans devoir passer par des lieux encombrés ». Les offres de la compagnie sont hautement personnalisées et peuvent être adaptées en fonction des demandes.

« Nos avions sont particulièrement adaptés pour desservir des destinations populaires telles que Isalo, Taolagnaro, Morondava, Sainte-Marie, Toliara et Antsiranana. Cependant, le coût peut entraîner des ajustements dans l'organisation, surtout pour les vols privés, où un avion ne peut accueillir que sept personnes, alors qu'un groupe touristique typique compte en moyenne vingt personnes. Dans ce cas, l'utilisation d'un avion privé peut devenir moins pratique », explique l'agence de voyage.