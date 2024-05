Sénégal: Papa Cheikh Saadbu Sakho Jimbira nommé ministre, conseiller, coordonnateur de la communication à la Présidence de la République

Dakar — Le chef de l'Etat, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, a nommé Papa Cheikh Saadbu Sakho Jimbira au poste de ministre, conseiller et coordonnateur de la communication de la Présidence de la République, a appris l'APS de source officielle, jeudi.

"Avant de rejoindre la Présidence, M. Sakho Jimbira a coordonné la communication conjointe des 34 agences du Système des Nations Unies au Sénégal pendant cinq ans", indique la présidence sénégalaise.

M. Jimbira est titulaire d'un doctorat en Sciences de l'Information et de la Communication de l'Université de Lorraine (France). Il "possède une expérience académique et professionnelle étendue". Il a ainsi "enseigné à l'Université Paul Verlaine de Metz, Nancy 2 en France, ainsi qu'à l'Université Cheikh Anta Diop à Dakar, et dans d'autres institutions sénégalaises".

Il a collaboré avec des organisations internationales telles que l'UNESCO et l'Organisation internationale du travail (OIT).

Il a "élaboré et mis en oeuvre des stratégies de communication majeures, notamment celle de l'ONU au Sénégal durant la pandémie de COVID-19 et pour la campagne mondiale UN75, qui a vu une participation massive du Sénégal". Autant d'expériences qui "ont mis en relief sa capacité à gérer efficacement la communication stratégique et opérationnelle à grande échelle."

La même source souligne que "sa nomination est vue comme un effort pour renforcer la communication institutionnelle au sein de la Présidence, en améliorant les liens inter-institutionnels et en assurant une transmission efficace des informations".

Il est crédité de "plus de seize années d'expérience dans divers aspects de la communication, y compris la gestion de crise et le développement de partenariats stratégiques, ce qui devrait bénéficier à la stratégie communicationnelle de la Présidence".