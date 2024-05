Afrique de l'Ouest: Conditions de banques dans l'Uemoa - Progression de 4 pdb des taux d'intérêt débiteurs en février 2024

Les résultats de l'enquête sur les conditions de banque révèlent, à l'échelle de l'Union, que les taux d'intérêt débiteurs des banques au cours du mois de février 2024 ont progressé de 4 pdb par rapport au mois précédent.

Selon la Bceao qui donne l'information, hors charges et taxes, le taux débiteur moyen est ressorti à 6,94% en février 2024 et à 6,62% un an plus tôt. Le coût du crédit bancaire a progressé au Niger (9,30% contre 6,98%), au Mali (7,96% contre 6,87%), en Guinée-Bissau (9,16% contre 9,05%) et au Bénin (7,26% contre 7,20%).

Par contre, une baisse a été observée au Sénégal (6,13% contre 6,72%), au Burkina (7,88% contre 8,08%), en Côte d'Ivoire (6,68% contre 6,74%) et au Togo (7,49% contre 7,52%). Les taux d'intérêt créditeurs sur les dépôts à terme ont reculé de 13 pdb pour s'établir à 5,22%, contre 5,35% un mois plus tôt et 5,30% une année auparavant.

Par pays, précise la Bceao, la rémunération des dépôts s'est détériorée en Guinée-Bissau (3,50% contre 4,75%), en Côte d'Ivoire (4,40% contre 5,25%), au Togo (5,52% contre 5,68%) et au Mali (5,39% contre 5,50%). Les taux d'intérêt créditeurs ont, en revanche, progressé dans les autres pays de l'Union : Burkina Faso (5,90% contre 5,27%), Bénin (5,72% contre 5,25%), Niger (6,03% contre 5,71%) et Sénégal (5,61% contre 5,60%).