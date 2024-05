Sénégal: Nominations en conseil des ministres - Le coup de balai se poursuit

Le coup de balai se poursuit à la tête des sociétés et entreprises nationales où le nouveau régime continue de placer ses hommes de confiance. En Conseil des ministres qu'il a présidé hier, mercredi 15 mai 2024, le président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, a nommé de nouveaux directeurs généraux à la DER/FJ, à la LONASE, au quotidien national le Soleil, à la SONACOS, à l'ANSD, l'Agence judiciaire de l'Etat, etc. Plusieurs ministères ont été touchés par ce vent de changement, notamment chez les Secrétaire généraux de ces départements.

AIDA MBODJ A LA DER/FJ, HABIB SY PCA SENELEC

Au titre des nominations des ministres, en Conseil des ministres d'hier, mercredi 15 mai 2024, le président de la République, Bassirou Diomaye Faye a nommé Madame Aïssatou Mbodji, Docteur en gouvernance territoriale, Déléguée générale à l'Entreprenariat Rapide des Femmes et des Jeunes (DER/FJ), en remplacement de

Madame Mame Aby Sèye ; Monsieur Amadou Mbaye Guissé, Magistrat, est nommé Agent Judiciaire de l'Etat, en remplacement de Monsieur Yoro Moussa Diallo, informe le communique du Conseil.

Aussi, Habib Sy, Commissaire aux Enquêtes économiques à la retraite, est nommé Président du Conseil d'administration (PCA) de la Société nationale d'Electricité (SENELEC), en remplacement de Monsieur Serigne Mbaye Dia ; Monsieur Elimane Pouye, Inspecteur des Impôts et des Domaines, devient Directeur général de la Société de Gestion et d'Exploitation du Patrimoine Bâti de l'Etat (SOGEPA SN). Il remplace à ce poste Monsieur Yaya Abdoul Kane. De même,

Monsieur Babo Amadou Ba, titulaire d'un Doctorat en Sciences de Gestion, est nommé Directeur général du Fonds de Financement de la Formation Professionnelle et Technique (3FPT), en remplacement de Madame Sophie Diallo ; Monsieur Ndane Diagne, titulaire d'un MBA en Audit et Contrôle de Gestion, est le nouveau Directeur de la Société nationale de Commercialisation des Oléagineux du Sénégal (SONACOS SA). Il succède ainsi à Monsieur Kibily Touré.

LAMINE NIANG, ADMINISTRATEUR DE JOTNA MEDIA BOMBARDE DG DU SOLEIL ET ABDOU DIOUF A L'ANSD

Tout comme Monsieur Abdou Diouf, Ingénieur statisticien, est bombardé Directeur général de l'Agence nationale de la Statistique et de la Démographie (ANSD), en remplacement de Monsieur Aboubacar Sédikh Bèye ; Monsieur Isidore Diouf, Expert-comptable, Directeur général de la Société Sénégal Numérique SA, en remplacement de Monsieur Cheikh Bakhoum.

Le quotidien national Le Soleil aussi a un nouveau patron, en la personne du jusque-là administrateur de Jotna Média, proche de PASTEF. Il s'agit de Monsieur Lamine Niang, Titulaire d'un Diplôme d'Etudes Supérieures (DESS) en Technologie éducative, nommé Directeur général de la Société Sénégalaise de Presse et de Publication Le Soleil, en remplacement de Monsieur Yakham Mbaye.

TOUSSAINT MANGA ATTERRIT A LA LONASE, DAME MBODJ AUSSI RECOMPENSE

Et Monsieur Dame Mbodj, titulaire d'une Maîtrise en Anglais, est nommé Directeur général de la Société de Gestion des Infrastructures Publiques dans les Pôles Urbains de Diamniadio et du Lac Rose (SOGIP SA), en remplacement de Monsieur Mamadou Faye. Monsieur Lamine Barra Lo, Docteur d'Etat en Science politique et Sécurité, est promu Directeur général de l'Office National de Formation Professionnelle (ONFP), en remplacement de Monsieur Souleymane Soumaré. La Loterie nationale sénégalaise (LONASE) n'échappe pas au coup de balai. Ainsi Monsieur Toussaint Manga, Médecin, est nommé Directeur général de la LONASE, en remplacement de Monsieur Abdourahmane Baldé ; Monsieur Diouma Kobor, Professeur titulaire des Universités, est nommé Directeur général de l'Agence nationale pour les Energies Renouvelables (ANER), en remplacement de Monsieur Tamsir Ndiaye ; Monsieur Serigne Fall Guèye, Titulaire d'un Master 2 en Communication, est nommé Directeur général du Grand Théâtre national, en remplacement de Monsieur Ansoumane Sané.

L'EX-CAPITANE TOURE RECASE A L'ASP

Monsieur Adama Ndiaye, Maître de Conférences titulaire des Universités, est nommé Directeur général de l'Agence sénégalaise de Promotion Touristique (ASPT), en remplacement de Monsieur Papa Mahawa Diouf ; Monsieur Babacar Ndiaye, Avocat, est nommé Directeur général de la Société nationale de Recouvrement (SNR), en remplacement de Monsieur Bassirou Ngom ; Monsieur Cheikh Ibrahima Ndiaye, Ingénieur des Ponts et Chaussées, est nommé Directeur général de la Société nationale de Gestion du Patrimoine du Train Express Régional (SENTER SA), en remplacement de Monsieur Abdou Ndéné Sall. En outre, Monsieur Seydina Oumar Touré, Titulaire d'un Master 2 en Droit Public, est nommé Directeur général de l'Agence d'Assistance à la Sécurité de Proximité (ASP), en remplacement de Monsieur Mamadou Salif Sow.

Monsieur Ndiaga Basse, Titulaire d'un Doctorat en Management des Affaires, est nommé Directeur général Agence nationale de l'Aviation Civile et de la Météorologie (ANACIM), en remplacement de Monsieur Sidy Guèye ; Monsieur Samba Ka, Maître de conférences titulaire à l'Université du Sine Saloum El Hadj Ibrahima Niass, est nommé Directeur général de l'Agence nationale de l'Aquaculture (ANA), en remplacement de Madame Tening Sène ; Madame Fatima MBENGUE, titulaire d'un Master 2 en Marketing social, est nommée Directeur général de l'Office national des Pupilles de la Nation (ONPN), en remplacement de Monsieur Alpha Kounta.

MADAME SINNA AMADOU GAYE NOMMEE DE L'ANPEJ

Monsieur Diamé Signaté, titulaire d'un Master 2 en Droit et Administration des Collectivités locales, est nommé Directeur général de l'Agence de Développement Local (ADL), en remplacement de Monsieur Abdoulaye Ndao ; Madame Soukèye Diop, Ingénieur en Bâtiment et Travaux publics (BTP), est nommée Directeur général du Fonds d'Entretien Routier Autonome (FERA), en remplacement de Monsieur Papa Ibrahima Faye ; Madame Sinna Amadou Gaye, titulaire d'un Master 2 en Gestion de Projets, est nommée Directeur de l'Agence nationale pour l'Emploi des Jeunes (ANPEJ), en remplacement de Monsieur Tamsir Faye ; Madame Marième Soda Ndiaye, titulaire d'un Master 2 en Santé et Environnement, est nommée Directeur général du Commissariat à la Sécurité Alimentaire et à la Résilience, en remplacement de Monsieur Ibrahima Diao.

ASEPEX ET HORTICULTURE : MADAME ZAHRA IYANE THIAM ET MACOUMBA DIOUF LIMOGES

Monsieur Babacar Diop, Docteur en Sciences de l'Education, est nommé Directeur du Centre Régional des OEuvres Universitaires de l'Université Gaston Berger de Saint-Louis, en remplacement de Monsieur Ahmadou Bamba Ka ; Monsieur Ibba Sané, Ingénieur en Planification Economique et Gestion des Organisations, est nommé Directeur général de l'Agence nationale de Relance des Activités Economiques et Sociales en Casamance (ANRAC), en remplacement de Monsieur Ansou Sané ; Monsieur Modou Mbéne Diop, titulaire d'une Maîtrise en Langue Etrangère Appliquée option Affaires et Commerce international, est nommé Directeur général de l'Agence sénégalaise de Promotion des Exportations (ASEPEX), en remplacement de Madame Zahra Iyane Thiam ; Monsieur Bassirou Diouf, Ingénieur en électrotechnique, est nommé Directeur général du Centre national de Qualification Professionnelle (CNQP), en remplacement de Monsieur Augustin Ndiaye ; Madame Diarra Sow, titulaire d'un Master 2 en Géographie, option gestion intégrée de l'Eau, est nommée Directeur général de l'Office des Lacs et Cours d'eau (OLAC), en remplacement de Monsieur Alioune Badara Diop. Enfin, Monsieur Cheikh Ahmet Bassirou Sané, titulaire d'un Doctorat en Ecologie et Gestion des Ecosystèmes, est nommé Directeur de l'Horticulture, en remplacement de Monsieur Macoumba Diouf.