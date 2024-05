Algérie: Djelfa - Mouloudji préside l'ouverture du Salon national du livre

DJELFA — La ministre de la Culture et des Arts, Mme Soraya Mouloudji, a donné, mercredi soir à Djelfa, le coup d'envoi officiel des festivités du "Salon national du livre" organisé par son département dans cette wilaya à travers l'Entreprise nationale des arts graphiques (ENAG).

En marge de l'ouverture de cette manifestation, la ministre a précisé que ces festivités marqueront le lancement d'une série de salons nationaux qui seront organisés à travers l'ensemble des wilayas du pays durant la période allant du 15 mai à la fin de l'année en cours. Ces salons concerneront, dans un premier temps, six wilayas de différentes régions du pays.

La ministre a mis en exergue les efforts continus de son secteur pour dynamiser le marché du livre, élargir le lectorat et diffuser la connaissance, en application des instructions du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune.

Mme Mouloudji a ajouté que dans le cadre des efforts de son département ministériel, un forum du livre a été créé, à travers lequel des centaines de rencontres importantes ont été organisées dans les bibliothèques et les espaces de lecture publics dans les différentes wilayas du pays. De même, le concours de lecture a été encouragé à travers des compétitions organisées au niveau des établissements sous tutelle."

La ministre a indiqué que ces manifestations, auxquelles prennent part des maisons d'édition de différentes wilayas du pays, avec la participation d'écrivains de Djelfa et d'ailleurs, prévoient un riche programme avec l'organisation de nombreuses activités culturelles et intellectuelles telles que des conférences, des colloques et des ateliers de lecture dédiés aux enfants.

Sillonnant les différents pavillons du salon organisé à la salle omnisports "Azzouzi", au chef-lieu de la wilaya, Mme Mouloudji a eu quelques échanges avec les exposants parmi les jeunes éditeurs, écrivains et littéraires innovants, outre des poètes et des universitaires.

Un grand espace a été consacré aux enfants, avec au programme de nombreuses activités, des ateliers de dessin et d'écriture.

Le salon qui porte le nom du poète et philosophe Abbas Bouhlal, originaire de la wilaya de Djelfa (1953-2006), constituera également une occasion pour faire connaitre les intellectuels, écrivains et poètes de la région, à travers un programme diversifié, de conférences, soirées poétiques et séances de ventes-dédicaces.

Cette manifestation qui s'étalera jusqu'au 25 mai, verra la participation de 49 maisons d'éditions de différentes wilayas, réparties sur 42 pavillons, sur une superficie de 800m2, avec 12.000 titres.

Ce salon national du livre sera une occasion pour le public de rencontrer des personnalités littéraires illustres telles que Wassini Laaredj, Rabia Djelti et Lezhari Lebtar, et de découvrir de jeunes romanciers et poètes talentueux.