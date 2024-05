Madagascar: Attaque à main armée - Trois frères bandits finissent abattus

Un bandit présumé a mortellement reçu des projectiles à Ambohimangakely. Ses deux frères, qui ont formé avec lui un gang, ont subi le même sort, il y a plusieurs mois.

Qualifié de criminel parmi les plus dangereux, compte tenu de ses forfaits, un jeune homme, âgé de 25 ans, identifié comme Eugène R. et connu sous les sobriquets de Zena ou Tsimisangy, a été tué au cours d'une fusillade. Cet accrochage opposant dix gendarmes à six membres de son gang a eu lieu à Ankadindambo à Ambohimangakely, lundi en pleine nuit.

Il a donc rejoint ses deux frères de sang qui s'étaient également forgés une terrible réputation dans des activités criminelles et avaient longtemps figuré dans le tableau de chasse de la gendarmerie d'Itasy. Tous les trois ont été abattus, l'un après l'autre, dans des affrontements. Ils appartenaient à une seule association de malfaiteurs.

Mourir carbonisé

Le plus jeune, en particulier, a participé à une série de crimes odieux dans son district, à Arivonimamo, depuis le mois de juillet 2023 jusqu'en octobre. Selon les renseignements signalés, il a pris part à l'assassinat de l'adjudant-chef Christian Raboba, le 15 juillet 2023. Le gendarme principal hors classe, ayant été en service au commandement des écoles et des formations de la Gendarmerie nationale, avait été tué à bout portant chez lui, à Antsahabe-Ambatomirahavavy. Sa femme et leurs enfants ont été attachés. Le meurtrier et ses deux coauteurs ont raflé un téléphone, une somme de soixante mille ariary et une bague en or.

« Le même criminel a ensuite volé deux boeufs, à Ambohimanatrika, deux à Mangatany, trois à Miantsoarivo et cinq à Ambohimanambola (Talata-Miandrandra) », énumère la gendarmerie.

Son acte le plus grave a été enregistré, le 2 octobre 2023, quand il a volé cinq boeufs et a, en même temps, incendié sept maisons, à Ambohimanetsina, dans la commune d'Ambohiborona du district de Faratsiho. Ce jour-là, il a enfermé chez elle l'une de ses victimes. Il l'a laissée mourir carbonisée à l'intérieur.

Alors qu'il réside à Maritampona-Arivonimamo, il s'est déplacé jusqu'à Ankadindambo pour tenter un nouveau coup. Sa bande et lui ont voulu attaquer un opérateur économique. Les gendarmes du secteur les en ont empêchés lundi, vers 22 heures. Le caïd a définitivement été mis hors d'état de nuire.