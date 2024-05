Madagascar: Semaine de la Fisa - Promotion de l'accès aux services de santé sexuelle et reproductive

À l'occasion de la semaine de la Fisa, ou Fianakaviana Sambatra, l'accès aux services de santé sexuelle et reproductive de qualité pour la population est facilité. Une cérémonie officielle sur l'ouverture de la semaine de la Fisa s'est tenue hier au Solimotel Anosy. De nombreuses activités seront organisées au niveau des cliniques de la Fisa dans toute la Grande île, à savoir des offres gratuites sur la planification familiale, des dépistages des infections sexuellement transmissibles, des prises en charge des personnes défavorisées et une éducation complète à la sexualité.

Nathaniel Harilala Rajaonarivo, directeur national de Fisa Madagascar, souligne l'importance de la planification familiale : «Une vie familiale bien planifiée est la clé d'une économie nationale stable. De plus, elle offre aux familles la possibilité d'améliorer leur niveau de vie et de prévenir les maladies et la malnutrition... » Actuellement, 65 % des Malgaches bénéficient des services de planification familiale.

«Droits, choix et responsabilité, piliers de la Famille Heureuse», c'est le thème choisi cette année. Pendant cette semaine consacrée à la Fisa, l'Association mettra en avant son engagement commun dans la promotion et la défense des droits ainsi que de la santé sexuelle et reproductive à travers la mobilisation collective des volontaires adultes, jeunes et des équipes. Une journée portes ouvertes et une exposition se tiendront jusqu'au 17 mai, accompagnées d'une discussion participative sur la préoccupante situation des jeunes à Madagascar.

Chaque année, six cent mille personnes bénéficient des services offerts par l'Association Fisa Madagascar, dont 49 % optent pour une planification familiale tandis que 51 % sont des jeunes âgés de moins de 25 ans bénéficiant d'autres services proposés par l'Association. Selon le Docteur Malula Razafindrafara, directrice exécutive de Fisa Madagascar, "Il est essentiel que des produits contraceptifs soient disponibles pour permettre aux individus de prendre des décisions éclairées en matière de planification familiale. Cela implique également de rendre ces produits accessibles même dans les zones les plus reculées, car chacun a le droit et la liberté de choisir le mode de vie qui lui convient le mieux".