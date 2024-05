Madagascar: Course d'endurance - Quatre traileuses partagent leurs expériences

Trois soeurs et la fille de l'une d'elles pratiquent la course de Trail depuis 2022. Elles ont démontré leur puissance à la 15e édition de la course UTOP ce week-end.

Originaires d'Antsirabe, mais habitant à Antananarivo à cause du travail, trois femmes de la famille Rajaonasolo, en l'occurrence Norolalaina, Lovy Iarilandy et Domoina Harimiora, ainsi que Inaya Tiasoa Follet partagent leur début, leur expérience et la préparation pour franchir la ligne d'arrivée à chaque course à laquelle elles prennent part, à Antananarivo ou en dehors de la capitale.

Filles de Pierre Rajaonasolo, 76 ans, qui est encore en activité dans la course de Trail, les quatre traileuses ont commencé à courir à partir de 2022. L'amour de la discipline est né de leur père, dès leur adolescence, quand elles ont préparé les épreuves d'Education physique et sportive au BEPC et au BAC.

Au début, elles ont commencé dans les distances moyennes. Depuis janvier 2024, elles sont devenues des adversaires redoutables et sont devenues professionnelles et se préparent, sous l'oeil vigilant d'un préparateur physique. Elles s'entrainent chaque week-end et doivent faire pas moins de 20 km. Quand elles ne courent pas, elles pratiquent le renforcement musculaire.

Norolalaina, l'ainée, explique : « Le déclic pour le trail s'est fait durant notre première participation à l'Utop, lors du «Fun Run» de l'édition 2022. Nous avons été invitées par une amie. Nous y sommes sans rien connaître du trail, mais nous y avons pris gout. Depuis, nous ne ratons plus les grands évènements. J'ai été «finisher» à toutes les courses où j'ai pris part : j'étais première de ma catégorie à Isalo (25 km), troisième au scratch du Miarakap challenge de l'Utop 15e édition en évoluant dans le Master 2 », conclut-elle.

Bon pour la santé

Pour Lovy Iarilandy, la motivation est simple : faire du sport est bon pour la santé. Elle a couru pour la première fois à la course Utop « Fun Run » de 2022.

« Mes soeurs m'ont incitée à y participer sur l'invitation d'une amie. J'ai déjà couru l'Utop 10, 40 puis le 70 km, l'UCTS 31, 44 et 47 km, l'Isalo en 25 km, l'Ibity en 30 km. J'étais première de ma catégorie à la course 'Mitety natiora' de 35 km, deuxième à l'Isalo de 25 km et deuxième dans ma catégorie à la course Utop 15e édition de 70 km. Maintenant, la course de trail est devenue une affaire de famille », confie Lovy Iarilandy.

La benjamine de la fratrie, Domoina Harimiora, a dit que le trail se pratique à tout âge. Le déclic pour elle a eu lieu durant le confinement alors qu'elle pratiquait le sport à la maison. « Des amis m'ont invitée car, auparavant, je ne savais pas que le trail est une discipline sportive. À partir de 2023, j'ai couru le 44 km de l'UCTS, j'étais première de ma catégorie au 25km d'Isalo en 2023 et j'ai couru le 70 km à l'Utop 15e édition. Le trail m'a permis de découvrir des villages et de très beaux paysages que je ne penserais pas découvrir. J'aime l'ambiance de l'after course. »

Quant à Inaya Tiasoa, sa mère l'a poussée à prendre part à l'Utop 13e édition. Elle a déjà couru l'Utop 10 km, 22 km, l'Ibity 12 km, l'UCTS en 29 et 31 km, l'Isalo en 25 km. « La course de trail est un sport formidable lorsqu'on est bien entouré et qu'on apprécie chaque instant durant les entrainements ou même durant les courses », confie-t-elle.