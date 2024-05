Afrique: Industrie du livre - La Ligue des Femmes Écrivaines invitée au Maroc

Actuellement au Maroc, Lalao-Elina Razanadriana représente Madagascar au Salon international de l'édition et du livre au nom de la Ligue des Femmes Écrivaines de Madagascar, et ce, jusqu'au 19 mai.

La scène littéraire malgache rayonne à l'international alors que la Ligue des femmes écrivaines de Madagascar (LFEM) est mise à l'honneur lors de la 29e édition du Salon international de l'édition et du livre à Rabat, au Maroc, du 10 au 19 mai. Lalao-Elina Razanadriaka, à la fois fondatrice des éditions Mpariaka Boky et présidente de la LFEM, représente Madagascar lors de cet événement de renommée mondiale.

«Nous exposons ici des livres malgaches dans le stand de la Ligue des Femmes Écrivaines d'Afrique et du Maroc. Nous manifestons notre engagement en soutenant l'objectif continental en invitant à partager notre expérience, c'est pourquoi nous avons été conviées. C'est la première fois que nous sommes invitées à participer à une action internationale d'une telle envergure. J'ai présenté plus de quarante livres ici, comprenant des oeuvres jeunesse, des recueils de poèmes, et bien d'autres», explique Lalao-Elina Razanadriaka. La LFEM, officiellement créée en février dernier après un an de gestation, trouve déjà sa place sur la scène internationale avec plus de dix membres actifs.

Littérature mondiale

Au sein de ce salon, la LFEM offre ainsi les œuvres de ses membres tout en établissant des échanges littéraires avec d'autres femmes écrivaines. «J'ai exposé ici notre objectif à Madagascar ainsi que le statut de notre association, afin que les femmes puissent laisser leur empreinte sur le monde de la littérature et contribuer à son développement. Nous aspirons à ce que les femmes trouvent leur juste place dans l'évolution à travers nos talents», conclut Razanadriaka.

Cette édition du Salon international de l'édition et du livre à Rabat se distingue par la participation de sept cent quarante-trois exposants, dont deux cent quatre-vingt-dix exposants directs et quatre cent cinquante-trois exposants indirects, représentant quarante-huit pays. Ils présentent une variété de documents, d'oeuvres d'art et de livres, totalisant cent mille titres, couvrant une multitude de domaines et enrichissant le contenu intellectuel et culturel.

La 29e édition est organisée par l'Organisation des Nations unies pour l'éducation, la science et la culture (Unesco) et accueillera la cérémonie de clôture des Rencontres internationales des écrivains du Royaume du Maroc. En plus des activités culturelles, cette édition inaugure de nouveaux programmes destinés à promouvoir la diversité culturelle et la coopération internationale dans le domaine de la culture.

Les ateliers de dessins animés Marvel & DC sont également un point culminant de cette édition, offrant des opportunités de développement professionnel pour les jeunes artistes et créateurs. Cette participation marque un nouveau chapitre dans l'histoire de la littérature malgache et témoigne de la vitalité et de la diversité des voix féminines dans le paysage littéraire mondial.