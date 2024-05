Angola: Carolina Cerqueira défend le renforcement des parlements dans la gouvernance locale et mondiale

Genève — La présidente de l'Assemblée nationale, Carolina Cerqueira, a défendu jeudi à Genève (Suisse) le renforcement du rôle des parlements dans la gouvernance locale et mondiale.

Carolina Cerqueira, qui s'exprimait lors de la première réunion préparatoire de la VIe Conférence mondiale des présidents de Parlement, qui se tiendra les 16 et 17 mai, a également suggéré un plus grand dynamisme dans la défense des droits de l'homme et le renforcement de l'État de droit et de la sécurité des personnes face à la vulnérabilité à laquelle elles sont soumises dans les situations de crise et les catastrophes naturelles.

La responsable a souligné que le multilatéralisme, les principes et les valeurs de défense de la paix devaient être renforcés par la diplomatie, la solidarité et la coopération parlementaire.

Selon elle, le lien entre les gouvernements et la société civile doit également être renforcé, tout comme l'inclusion des jeunes dans les parlements et la reconnaissance de la contribution des femmes à la prise de décision, en particulier au niveau politique, sur la base des résolutions de l'ONU et des procédures qui doivent être mises en oeuvre par les États membres.

La présidente du Parlement angolais, qui a centré son discours sur l'état du monde et l'avenir du multilatéralisme, a également réaffirmé l'engagement de l'Angola et de ses institutions envers les valeurs et les principes de la démocratie.

Elle a garanti la mise en place d'institutions fortes et crédibles, comme l'a recommandé la 147e Assemblée de l'Union interparlementaire (UIP), qui s'est tenue à Luanda du 23 au 27 octobre 2023.

Carolina Cerqueira a rappelé que la 6e Conférence mondiale des présidents de parlement, qui se tiendra en 2025, se déroulera dans un contexte de crise mondiale et régionale, que chaque pays devra faire face aux défis posés par la crise de la sécurité alimentaire, le changement climatique, l'égalité des sexes, la paix, ainsi que la stabilité internationale et régionale.