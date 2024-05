Angola: Le Président de la République recommande l'augmentation de la production de pétrole et de gaz

Luanda — Le Président de la République, João Lourenço, a recommandé jeudi, à Luanda, au Conseil d'Administration de Sonangol, reconduit dans ses fonctions, d'augmenter la production de pétrole et de gaz naturel, étant donné que l'Angola ne fait plus partie de l'Organisation des Pays Exportateurs de Pétrole (OPEP).

Le chef de l'Exécutif angolais s'exprimait lors de la cérémonie de prise de fonction du Conseil d'administration de Sonangol, ainsi que des secrétaires d'État à l'Agriculture et à l'élevage, aux forêts et à l'industrie.

Selon le Président João Lourenço, un consortium gazier a été créé et des modifications ont été apportées à la législation pour encourager la production de gaz, afin que l'Angola passe du statut de grand producteur et exportateur de pétrole à celui de grand producteur et exportateur de gaz naturel.

Pour atteindre cet objectif, a poursuivi l'homme d'État, le secteur dispose d'importantes infrastructures et d'autres en phase de construction, telles que la raffinerie de Lobito et le terminal maritime de Barra do Dande, qui doivent être achevées en temps voulu, car elles sont très importantes pour l'économie nationale.

D'autre part, João Lourenço a également recommandé à Sonangol de passer du statut de producteur de pétrole et de gaz à celui de producteur d'énergie, étant donné que la planète réclame des sources d'énergie renouvelables.

Le Président a ainsi souhaité aux secrétaires d'État qui ont prêté serment de bien s'acquitter de leurs fonctions.

Le conseil d'administration de Sonangol est composé de Sebastião Pai Querido Gaspar Martins (président), les administrateurs exécutifs Belarmino Emílio Chitangueleca, Baltazar Agostinho Gonçalves Miguel, Jorge Barros Vinhas, Olga Lukocheka da Silva Sabalo Miranda, Kátia Mariana Siliveli Epalanga Lutucuta et Osvaldo Inácio.

Il comprend également les administrateurs non exécutifs Lopo Fortunato Ferreira do Nascimento, Bernarda Gonçalves Martins, Augusto Teixeira de Matos et André de Jesus Moda.